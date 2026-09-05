Secretario de Seguridad impulsa fortalecimiento policial y estrecha coordinación​​​

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y mejorar las condiciones de seguridad en el norte del país, el Secretario de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez, junto a autoridades del directorio estratégico, desarrolló una gira de trabajo que incluyó reuniones estratégicas e inspecciones a instalaciones policiales. Durante la jornada sostuvo un encuentro con representantes del sector empresarial de San Pedro Sula, donde se abordaron las principales necesidades de seguridad, entre ellas la prevención de asaltos y el fortalecimiento de la presencia policial en sectores comerciales y residenciales.

Tras la reunión, se acordó mantener una comunicación permanente para coordinar acciones preventivas. La gira también incluyó una reunión con la Corporación Municipal de El Progreso y representantes del sector empresarial, donde se analizaron estrategias para optimizar los recursos policiales, fortalecer la presencia preventiva y atender las principales necesidades de seguridad del municipio. Como parte de su agenda, el Secretario de Seguridad inspeccionó estaciones policiales en San Pedro Sula en donde se han registrado situaciones de riesgo para los policías, como ser: Chamelecón y Rivera Hernández, verificando las condiciones de los establecimientos.