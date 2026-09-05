Ya habían asesinado a su mamá: Yanira Alegría, de 12 años, asesinada junto a su padre en Cortés

Un padre y su hija de 12 años fueron víctimas de un ataque armado ocurrido en el barrio Camagüey, Puerto Cortés, Cortés. Estos son los detalles del doble crimen.Tras dispararle a Henry Alegría, quien falleció en el lugar, sicarios también le dispararon a su hija, Yanira Alegría, de 12 años. En 2023, la madre de la menor también había sido asesinada.