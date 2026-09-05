Ya habían asesinado a su mamá: Yanira Alegría, de 12 años, asesinada junto a su padre en Cortés

Un padre y su hija de 12 años fueron víctimas de un ataque armado ocurrido en el barrio Camagüey, Puerto Cortés, Cortés. Estos son los detalles del doble crimen.Tras dispararle a Henry Alegría, quien falleció en el lugar, sicarios también le dispararon a su hija, Yanira Alegría, de 12 años. En 2023, la madre de la menor también había sido asesinada.
Henry Alegría se conducía a bordo de su vehículo entre la 11 calle y 15 avenida del sector cuando sujetos que se transportaban en una motocicleta le dispararon.
El cuerpo del hombre quedó tendido muy cerca del vehículo. Lamentablemente, las balas también alcanzaron a su hija de 12 años, identificada como Yanira Alegría.
La menor vestía su uniforme escolar al momento del ataque. Aunque inicialmente se confirmó que aún estaba con vida, tras ser trasladada para recibir atención médica se confirmó su fallecimiento.
Familiares dieron a conocer que Henry había regresado recientemente de Estados Unidos y que la madre de su hija ya había sido asesinada años atrás.
En 2023, una mujer identificada como Janahira Castillo, madre de la menor, también fue asesinada mientras se encontraba a la orilla de la playa, en el sector de Travesía.
Las autoridades aún no han confirmado si el doble crimen está relacionado con el asesinato de la madre de la menor ocurrido en 2023.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al barrio Camagüey para iniciar las investigaciones y recopilar evidencias relacionadas con el doble asesinato.
“Mi niña, ¿por qué no resististe? Primero tu mamá, ahora tú, mi niña. ¡Qué dolor tan fuerte!”, expresó un familiar en redes sociales.
Las autoridades no se han pronunciado sobre el doble crimen que vuelve a enlutar a la familia Alegría