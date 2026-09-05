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Ya habían asesinado a su mamá: Yanira Alegría, de 12 años, asesinada junto a su padre en Cortés

La niña, de apenas 12 años, fue asesinada junto a su padre, Henry Alegría, en el barrio Camagüey de Puerto Cortés. La menor ya había perdido a su madre en otro hecho violento

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 16:15
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Un padre y su hija de 12 años fueron víctimas de un ataque armado ocurrido en el barrio Camagüey, Puerto Cortés, Cortés. Estos son los detalles del doble crimen.Tras dispararle a Henry Alegría, quien falleció en el lugar, sicarios también le dispararon a su hija, Yanira Alegría, de 12 años. En 2023, la madre de la menor también había sido asesinada.

 Foto: Redes sociales
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Henry Alegría se conducía a bordo de su vehículo entre la 11 calle y 15 avenida del sector cuando sujetos que se transportaban en una motocicleta le dispararon.

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El cuerpo del hombre quedó tendido muy cerca del vehículo. Lamentablemente, las balas también alcanzaron a su hija de 12 años, identificada como Yanira Alegría.

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La menor vestía su uniforme escolar al momento del ataque. Aunque inicialmente se confirmó que aún estaba con vida, tras ser trasladada para recibir atención médica se confirmó su fallecimiento.

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Familiares dieron a conocer que Henry había regresado recientemente de Estados Unidos y que la madre de su hija ya había sido asesinada años atrás.

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En 2023, una mujer identificada como Janahira Castillo, madre de la menor, también fue asesinada mientras se encontraba a la orilla de la playa, en el sector de Travesía.

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Las autoridades aún no han confirmado si el doble crimen está relacionado con el asesinato de la madre de la menor ocurrido en 2023.

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Agentes de la Policía Nacional llegaron al barrio Camagüey para iniciar las investigaciones y recopilar evidencias relacionadas con el doble asesinato.

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“Mi niña, ¿por qué no resististe? Primero tu mamá, ahora tú, mi niña. ¡Qué dolor tan fuerte!”, expresó un familiar en redes sociales.

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Las autoridades no se han pronunciado sobre el doble crimen que vuelve a enlutar a la familia Alegría

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