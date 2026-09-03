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Impulsan ley para crear fuerza policial especializada contra el robo de ganado

La iniciativa presentada tiene como objetivo crear una unidad especializada dentro de la Policía Nacional encargada en investigar y evitar el robo de ganado

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 13:34
Impulsan ley para crear fuerza policial especializada contra el robo de ganado

El robo de ganado es un problema que se reporta en varias zonas del país.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional, Marcos Paz, impulsó un proyecto de ley orientado a frenar las pérdidas económicas en el sector agropecuario del país.

La iniciativa legislativa plantea la creación de una unidad técnica especializada dedicada exclusivamente a la investigación, persecución y desarticulación de bandas criminales dedicadas al abigeato en el territorio nacional.

La propuesta legislativa contempla adscribir la nueva división operativa a la estructura de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la Policía Nacional de Honduras.

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Con este brazo técnico se busca fortalecer las labores de inteligencia y capacidad de respuesta frente a las constantes denuncias presentadas por productores en distintas regiones ganaderas del país.

"Estuvimos reunidos con un grupo de ganaderos de Yoro y nos explicaban la misma problemática que hace unos meses yo presenté aquí, que es el robo de ganado sin misericordia que está sucediendo en varios departamentos", indicó Marcos Paz, diputado por el departamento de Santa Bárbara y promotor de la iniciativa.

El proyecto establece que el personal asignado a esta dependencia especial posea formación técnica para procesar evidencias, rastrear rutas de traslado ilícito y coordinar acciones directas con los fiscales del Ministerio Público para la formalización de requerimientos penales ante los juzgados correspondientes.

De acuerdo con el documento presentado en la Secretaría del Congreso Nacional, las tareas investigativas se centrarán en identificar no solo a los ejecutores materiales del robo en las fincas, sino también a los cómplices, redes de comercialización clandestina y demás responsables de la cadena delictiva.

"La unidad tendrá como finalidad identificar a los autores, cómplices y demás responsables de estos delitos, así como recopilar, procesar y proporcionar a los agentes de la DPI y a los fiscales del Ministerio Público la información y los resultados obtenidos para las acciones legales correspondientes", detalló el parlamentario Paz.

Actualmente, el abordaje del abigeato por parte de los organismos de seguridad pública se concentra prioritariamente en puntos de control y zonas limítrofes.

La mayoría de los decomisos e intercepciones de reses hurtadas son ejecutados por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) en las vías de acceso a las fronteras terrestres.

La iniciativa fue remitida a la comisión dictaminadora del Congreso para la elaboración del informe técnico y legal previo a su discusión en tres debates ordinarios.

De ser aprobada por el pleno de diputados, la Secretaría de Seguridad deberá asignar los recursos financieros y logísticos para el equipamiento y despliegue operacional del cuerpo policial en las zonas con mayor incidencia delictiva.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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