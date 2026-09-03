Nueva Med suspende consultas tras intervención de la ATIC por denuncias de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium

Los agentes de la ATIC llegaron al establecimiento debido a que este miércoles se ejecutó una rigurosa inspección coordinada junto a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM). La drástica medida de la clínica de cerrar sus puertas y suspender atenciones ocurre apenas cuatro días después de que la serie de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/estafas-medicas-honduras-medisan-nuevamed-diagnosticos-tratamientos-AO31848811" target="_blank">investigaciones "Estafas Médicas"</a> de este rotativo documentara el mecanismo utilizado por Nueva Med en Tegucigalpa y Medisan en San Pedro Sula para captar pacientes y arrastrarlos a esquemas de deudas financieras bajo engaños.La parálisis en las operaciones del centro médico coincide con las diligencias fiscales donde las autoridades confirmaron que el establecimiento operaba en la clandestinidad absoluta, al carecer de licencias de la Secretaría de Salud y permisos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El repliegue de los directivos y la suspensión de consultas se da en un escenario complejo para el negocio, justo cuando este equipo de investigación y el propio Ministerio Público instaron formalmente a la masa de afectados a presentarse ante los tribunales con sus contratos y recibos para sustentar el expediente judicial por el delito de estafa y graves atentados a la salud