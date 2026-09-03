Fiscalía inspecciona clínica Nueva Med tras investigación de EL HERALDO y LA PRENSA

Uno de los hallazgos señalados por las autoridades es que Nueva Med no cuenta con los permisos de operación correspondientes, según la información recopilada durante la investigación.Este equipo constató que opera bajo el nombre Centro Médico Centroamericano, Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.). y quedó inscrita en el Registro Mercantil el 23 de mayo de 2025.Su fundador y propietario original fue el hondureño Humberto Enrique Salgado Rivera, abogado y notario, pero seis meses después de su creación, cedió gratuitamente la totalidad de su participación, valorada en 5,000 lempiras, a la colombiana Cruz Helena Otalvaro Restrepo.Con esa operación, Salgado Rivera dejó de formar parte de la sociedad y Otalvaro Restrepo pasó a convertirse en la única propietaria de Nueva Med. La cesión fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre de 2025.Nueva Med fue creada principalmente para comercializar productos relacionados con la salud. Su escritura de constitución le permitía vender, distribuir, importar y exportar productos farmacéuticos, medicinales, homeopáticos, botánicos y ortopédicos, además de prótesis, cosméticos, artículos de cuidado personal y suplementos alimenticios, entre otros.También quedó facultada para prestar asesorías y consultorías relacionadas con salud natural, fitoterapia, medicina naturista, terapias alternativas y nutrición.El 13 de abril de 2026 se registró otra modificación relevante: la empresa amplió su finalidad comercial y quedó expresamente facultada para organizar, administrar, dirigir, operar y gestionar centros médicos, clínicas, hospitales y laboratorios, además de prestar servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.La Secretaría de Salud informó previamente a EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium que no existía registro de que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/pago-tratamiento-estafas-clinicas-medicina-nueva-med-PN31878304" target="_blank">Nueva Med</a> hubiera solicitado la licencia sanitaria necesaria para operar como clínica. La Alcaldía Municipal del Distrito Central también señaló que no tenía en sus archivos un permiso de operación para el establecimiento.A esto se suman más de cinco denuncias presentadas contra <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/atic-inspecciona-nueva-med-clinica-denuncias-falsos-diagnosticos-DK31916126" target="_blank">Nueva Med ante la Dirección de Protección al Consumidor.</a>La Fiscalía indicó que las diligencias no se limitarán a la inspección del establecimiento y que también se realizarán actuaciones investigativas para documentar los hechos denunciados y se solicitarán las acreditaciones profesionales correspondientes de los empleados.El Ministerio Público hizo, además, un llamado a las personas que aseguran haber sido afectadas por <b>Nueva Med</b> para que presenten sus denuncias ante las autoridades y aporten recibos, contratos, diagnósticos y cualquier otra documentación que pueda contribuir a esclarecer el caso.La investigación permanece abierta y será a partir de las diligencias fiscales y de los elementos recopilados por las autoridades que se determinarán las posibles responsabilidades correspondientes.