Fiscalía inspecciona clínica Nueva Med tras investigación de EL HERALDO y LA PRENSA

EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium denunciaron que la clínica Nueva Med ofrecía consultas gratis para atraer pacientes y convencerlos de adquirir créditos para tratamientos basados en falsos diagnósticos.

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 11:27
Fiscalía inspecciona clínica Nueva Med tras investigación de EL HERALDO y LA PRENSA

La inspección se realizó la mañana de este jueves, cuatro días después de que EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium denunciaron que clínicas, dirigidas por colombianos, engañaban a los pacientes.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) realizaron este miércoles una inspección en las instalaciones de la clínica Nueva Med, en Tegucigalpa.

La inspección ocurre cuatro días después de que la serie de investigaciones "Estafas Médicas" de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium documentara el mecanismo utilizado por Nueva Med para captar pacientes mediante llamadas telefónicas y ofrecerles consultas o evaluaciones gratuitas que posteriormente derivaban, según los testimonios y pruebas recopiladas, en diagnósticos preocupantes y propuestas de tratamientos de miles de lempiras.

De acuerdo con el comunicado, divulgado este 3 de septiembre por el Ministerio Público, la investigación señala que la clínica contactaba a personas al azar para ofrecerles consultas gratuitas y utilizaba un dispositivo que supuestamente podía detectar enfermedades o padecimientos sin recurrir a los análisis clínicos convencionales.

Según la Fiscalía, estos resultados habrían generado preocupación y temor entre los pacientes, situación que, posteriormente, era aprovechada para ofrecer tratamientos con precios superiores a los 5,000 lempiras.

"Los inducen a firmar contratos sumamente onerosos, obligando a los suscriptores a pagar con tarjetas de crédito, incluso haciéndolos firmar una cláusula en la que los comprometen a pagar el 30 por ciento del valor total del supuesto tratamiento en caso de incumplir el contrato", dice el comunicado.

EL HERALDO y LA PRENSA Premium se infiltraron en la clínica para conocer cómo operaban. Dos periodistas se hicieron pasar por esposos para realizarse el examen, conocer su diagnóstico y el posible tratamiento. Se evidenció en video cómo fue el engaño.

Los periodistas se sometieron a un examen a través de una máquina resonancia magnética cuántica. A los dos les dieron un diagnóstico parecido. Era falso.

Los periodistas se sometieron a un examen a través de una máquina resonancia magnética cuántica. A los dos les dieron un diagnóstico parecido. Era falso.

 (Foto: EL HERALDO y LA PRENSA)

"Ha estado incrementando la grasa en el hígado, puede volverse graso, después puede llegar a una cirrosis y el síntoma que da es cuando usted ya está en un problema de cáncer”, dijeron a los periodistas, dándoles un panorama desalentador sobre su salud con solo haber colocado su mano en un analizador de resonancia magnética cuántica, un aparato sin respaldo científico.

Esto evidenciaba que los supuestos médicos, muchos de ellos colombianos, que se hacían pasar por hondureños, apelaban a las emociones con falsos diagnósticos para que compraran los tratamientos..

Les ofrecían tratamientos poco accesibles, aunque lo maquillaban hablando de créditos; no con ellos sino con los bancos, por eso, uno de los requisitos es que las víctimas tengan tarjeta de crédito y débito.

El tratamiento costaba 48 mil lempiras por persona, luego lo bajaron a 28 mil y, como última oferta, 25 mil lempiras. Los periodistas, tras haber corroborado la forma de engaño de la clínica, desistió, afirmando que buscarían las forma de pagarlo.

El equipo de investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium se infiltró como pacientes en Nueva Med, donde les dieron diagnósticos alarmantes, pero falsos.

El equipo de investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium se infiltró como pacientes en Nueva Med, donde les dieron diagnósticos alarmantes, pero falsos.

 (Foto: EL HERALDO y LA PRENSA)

Sin permiso de operar

Uno de los hallazgos señalados por las autoridades es que Nueva Med no cuenta con los permisos de operación correspondientes, según la información recopilada durante la investigación.

Este equipo constató que opera bajo el nombre Centro Médico Centroamericano, Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.). y quedó inscrita en el Registro Mercantil el 23 de mayo de 2025.

Su fundador y propietario original fue el hondureño Humberto Enrique Salgado Rivera, abogado y notario, pero seis meses después de su creación, cedió gratuitamente la totalidad de su participación, valorada en 5,000 lempiras, a la colombiana Cruz Helena Otalvaro Restrepo.

Con esa operación, Salgado Rivera dejó de formar parte de la sociedad y Otalvaro Restrepo pasó a convertirse en la única propietaria de Nueva Med. La cesión fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre de 2025.

Nueva Med fue creada principalmente para comercializar productos relacionados con la salud. Su escritura de constitución le permitía vender, distribuir, importar y exportar productos farmacéuticos, medicinales, homeopáticos, botánicos y ortopédicos, además de prótesis, cosméticos, artículos de cuidado personal y suplementos alimenticios, entre otros.

También quedó facultada para prestar asesorías y consultorías relacionadas con salud natural, fitoterapia, medicina naturista, terapias alternativas y nutrición.

El 13 de abril de 2026 se registró otra modificación relevante: la empresa amplió su finalidad comercial y quedó expresamente facultada para organizar, administrar, dirigir, operar y gestionar centros médicos, clínicas, hospitales y laboratorios, además de prestar servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

La Secretaría de Salud informó previamente a EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium que no existía registro de que Nueva Med hubiera solicitado la licencia sanitaria necesaria para operar como clínica.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central también señaló que no tenía en sus archivos un permiso de operación para el establecimiento.A esto se suman más de cinco denuncias presentadas contra Nueva Med ante la Dirección de Protección al Consumidor.

La Fiscalía indicó que las diligencias no se limitarán a la inspección del establecimiento y que también se realizarán actuaciones investigativas para documentar los hechos denunciados y se solicitarán las acreditaciones profesionales correspondientes de los empleados.

El Ministerio Público hizo, además, un llamado a las personas que aseguran haber sido afectadas por Nueva Med para que presenten sus denuncias ante las autoridades y aporten recibos, contratos, diagnósticos y cualquier otra documentación que pueda contribuir a esclarecer el caso.

La investigación permanece abierta y será a partir de las diligencias fiscales y de los elementos recopilados por las autoridades que se determinarán las posibles responsabilidades correspondientes.

EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium también se infiltró en Medisan, una clínica que opera en un centro comercial de San Pedro Sula.

EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium también se infiltró en Medisan, una clínica que opera en un centro comercial de San Pedro Sula.

(Foto: EL HERALDO y LA PRENSA)

Caso de Medisan

EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium también detectaron el mismo modus operandi con Medisan, una clínica que fue denunciada en Colombia y que se instaló en Honduras.

Se denomina formalmente Empresa de Servicios en Belleza, Terapia y Salud, S. de R.L. de C.V. Fue constituida en Tegucigalpa el 16 de mayo de 2025 y su constitución quedó inscrita diez días después, el 26 de mayo, en el Registro Mercantil de Francisco Morazán, bajo la matrícula 2619915.

Medisan fue creada originalmente para prestar servicios relacionados con la salud alternativa y el bienestar. Su escritura de constitución le permite ofrecer sueroterapia, desintoxicación iónica, inhaloterapia, terapia neural, ozonoterapia y asesoría nutricional, entre otros servicios complementarios y no invasivos.

La empresa, en efecto, promociona estos servicios a través de anuncios en redes sociales y de su portal web. Algunos de estos tratamientos también fueron ofrecidos a periodistas infiltrados de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, pese a que no existe evidencia científica que sustente su uso para tratar los cuadros médicos que les fueron diagnosticados en el establecimiento.

La clínica, además, tiene nexos con Medisan Colombia, que también fue denunciada de estafar a pacientes por el equipo de investigación de Séptimo Día de Caracol TV. El registro mercantil de la clínica indica que el 20%, el equivalente a 200 acciones de Medisan en Colombia, pertenece a la Empresa de Servicios de Belleza, Terapia y Salud, razón social de Medisan en Honduras, representada en Honduras por Christian Miguel Varela Cámbar.

“Lo que creemos es que son colombianos los que están detrás de la empresa Medisan (en Honduras) y que llevaron esta modalidad de engaño allá; lastimosamente exportaron el delito de Colombia para Centroamérica a hacerle daño a tanta gente”, señaló el periodista Juan Carlos Villani, quien estuvo detrás de la investigación en Colombia.

En Colombia el engaño en las clínicas funciona igual que lo hacen en Honduras, solo que allí iba un paso adelante: a las víctimas les sacan créditos sin que ellas se den cuenta. Incluso, en algunos casos llaman afirmando que era una campaña de la Secretaría de Salud para generar más confianza.

“A la persona la atienden varios asesores. Uno es el que le hace el examen y otro es el que le pide el documento y el teléfono celular porque le dicen a la persona que le van a hacer un estudio de crédito para ver si esa persona tiene capacidad de sacar un crédito en en alguna entidad, pero la persona no sabe que el asesor le va a sacar de una vez el crédito”, comentó.

Villani también mencionó que lograron identificar que los empleados con trajes médicos no eran profesionales de la salud con un título y que los diagnósticos que hacían a través del analizador biocuántico nunca les llamaban enfermedades sino alteraciones.

Periodistas del equipo de Séptimo Día de Caracol TV también se hicieron pasar por pacientes en dos clínicas en diferentes ciudades de Colombia. A una de las periodistas le dijeron que tenía al menos tres enfermedades, entre ellas problemas en los riñones.

Ante estos falsos diagnósticos, Villani pidió a la gente informarse sobre cómo operan estas empresas de colombianos porque “si la gente supiera cómo actúan ellos, la gente dejaría de ir a esos sitios, porque aún creen en los exámenes gratis, porque aún creen en los bonos gratis de mercado. A la gente le gusta los regalos, pero si la gente entendiera que esto no es para bien, yo creo que estas empresas dejarían de existir porque ya no tendrían a quién estafar, a quién engañar”.

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