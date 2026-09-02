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Detienen al hermano del líder del “Cártel del Diablo” en Sulaco

Los agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas realizaron la operación en el barrio El Centro de Sulaco, Yoro, y le decomisaron droga

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 18:25
Detienen al hermano del líder del “Cártel del Diablo” en Sulaco

El hombre de 40 años de edad fue capturado por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, por suponerlo integrante de la banda criminal "Cartel del Diablo" en Sulaco, Yoro.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre supuesto integrante de la banda criminal "Cartel del Diablo" fue detenido este miércoles 2 de septiembre por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), por suponerlo responsable de los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación para delinquir.

La captura la ejecutaron los uniformados en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

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La detención se llevó a cabo en el barrio El Centro, donde los agentes daban seguimiento al sospechoso luego de recibir información sobre el presunto traslado de sustancias ilícitas.

El detenido fue identificado como Patricio Ferrera Rodas, hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas "El Diablo"; fue requerido cuando se conducía en una mototaxi, según detalló Wilber Mayes Ríos, director de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades policiales dieron a conocer que durante el registro, se le encontró una mochila que portaba en la espalda con aproximadamente 40 envoltorios conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína, medicamentos y una carta dirigida al presunto cabecilla del grupo delictivo estructurado denominado “Cártel del Diablo”.

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Las autoridades informaron que "se comprobó que el detenido cuenta con antecedentes por microtráfico y portación ilegal de arma de fuego de uso permitido, y que se presentaba periódicamente ante los Juzgados de Paz de Sulaco".

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en la ciudad de Talanga, Francisco Morazán, donde se continuará el procedimiento correspondiente, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, para determinar su situación jurídica.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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