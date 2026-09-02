Detienen al hermano del líder del “Cártel del Diablo” en Sulaco

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre supuesto integrante de la banda criminal "Cartel del Diablo" fue detenido este miércoles 2 de septiembre por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), por suponerlo responsable de los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación para delinquir. La captura la ejecutaron los uniformados en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

La detención se llevó a cabo en el barrio El Centro, donde los agentes daban seguimiento al sospechoso luego de recibir información sobre el presunto traslado de sustancias ilícitas. El detenido fue identificado como Patricio Ferrera Rodas, hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas "El Diablo"; fue requerido cuando se conducía en una mototaxi, según detalló Wilber Mayes Ríos, director de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad. Las autoridades policiales dieron a conocer que durante el registro, se le encontró una mochila que portaba en la espalda con aproximadamente 40 envoltorios conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína, medicamentos y una carta dirigida al presunto cabecilla del grupo delictivo estructurado denominado “Cártel del Diablo”.