Capturan en Yojoa a falsos integrantes del "Cartel del Diablo" por extorsión

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- Dos hombres fueron capturados por su presunta participación en un caso de extorsión en el desvío hacia el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, al norte de Honduras.

La operación fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Regional 2, con apoyo de la Regional No. 9 y patrullas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), tras labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento.

Según el informe oficial, los sospechosos, identificados únicamente con los alias de "Chili", de 33 años, y "El Chele", de la misma edad, fueron detenidos cuando presuntamente realizaban el cobro de dinero producto de una extorsión.