Capturan en Yojoa a falsos integrantes del "Cartel del Diablo" por extorsión

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- Dos hombres fueron capturados por su presunta participación en un caso de extorsión en el desvío hacia el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, al norte de Honduras.
La operación fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Regional 2, con apoyo de la Regional No. 9 y patrullas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), tras labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento.
Según el informe oficial, los sospechosos, identificados únicamente con los alias de "Chili", de 33 años, y "El Chele", de la misma edad, fueron detenidos cuando presuntamente realizaban el cobro de dinero producto de una extorsión.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el primero sería el encargado de coordinar las exigencias económicas, mientras que el segundo presuntamente tenía la función de recolectar el dinero.
Las autoridades indicaron que los investigados intimidaban a sus víctimas haciéndose pasar por integrantes del denominado "Cartel del Diablo", con el propósito de presionarlas para entregar fuertes sumas de dinero.
En este caso, la víctima habría sido obligada a entregar 500 mil lempiras en efectivo, pago que, según la Policía, fue frustrado gracias a la intervención de los agentes, dando captura a los responsables, quienes serán remitidos ante la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.