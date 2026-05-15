Capturan a la hermana del líder del "Cartel del Diablo" y a otras dos mujeres en Sulaco y Marale

Tegucigalpa, Honduras.- En menos de 24 horas, tres mujeres presuntamente ligadas a la banda criminal conocida como el "Cartel del Diablo", fueron capturadas por efectivos de varias unidades de la Policía Nacional (PN). La primera de las tres detenciones se produjo en el barrio El Centro, en el casco urbano del municipio de Marale, al norte de Francisco Morazán, a eso de las 5:20 de la tarde del jueves. Ahí arrestaron a Jesús Arteaga, conocida también con el seudónimo de "Chuy", de 53 años de edad, originaria de ese término municipal. Las investigaciones previas a la captura, realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), detallan que Jesús Arteaga es una colaboradora y distribuidora de las drogas que vende el “Cártel del Diablo” en esa zona del país.

La aprehensión de "Chuy" se dio en expendio de bebidas alcohólicas de su propiedad, ubicado en el barrio El Centro de Marale. Durante la inspección de ese negocio, los policías encontraron una bolsa azul conteniendo 40 envoltorios plásticos con cocaína. Jesús Arteaga ya había sido detenida en ocasiones anteriores por el mismo delito de venta de drogas; sin embargo, siempre recobraba su libertad.

Hermana de "El Diablo"

Este viernes 15 de mayo, en dos operaciones policiales simultáneas, fueron arrestadas, alrededor de las 6:10 de la mañana, dos féminas más en el municipio de Sulaco, al sur del departamento de Yoro. Se trata de María Ramona Ferrera Rodas, de 37 años de edad, conocida con el apodo de "La Diabla", originaria y residente en la colonia González de Sulaco.

El comisionado Wilber Mayes, director de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, confirmó que María Ferrera es hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, cabecilla de esa estructura criminal". "María Ramona, alias 'La Diabla', es es la hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, es la socia estratégica del 'Cartel del Diablo'. Ella es la que coordinaba con el hermano para darle órdenes directas, para que él, a través de la injerencia que poseía en la estructura, pudiera ejecutar acciones criminales en contra de las personas", aseguró Mayes. Durante el allanamiento a su vivienda en la colonia González, de Sulaco, encontraron siete teléfonos celulares, una tablet, alrededor de 500 lempiras en efectivo, 92 puntas de cocaína, dos bolsas plásticas más con este alucinógeno con un peso de seis onzas aproximado y una carta manuscrita.​​​​​

Tercera detenida

A la misma hora, pero en la aldea El Desmonte, de Sulaco. Los agentes policiales que participaron en la operación, le dieron detención a Luzvinia Dahayamara Gutiérrez Palma, de 29 años, reconocida en ese sector con el mote de "La Poderosa", originaria de Sulaco.