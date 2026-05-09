Antecedentes y sus vínculos: ¿Quién es Yonatan Estrada, señalado como el líder del "Cártel del Diablo"?

Las autoridades hondureñas identifican a Yonatan Levi Estrada Villanueva como el principal cabecilla de la estructura criminal conocida como "Cártel del Diablo", organización señalada por operar en varias zonas del departamento de Yoro.
Una investigación publicada por LA PRENSA Premium confirmó versiones sostenidas previamente por la Policía Nacional, que apuntan a que Estrada Villanueva sería el verdadero líder del grupo y no Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, como inicialmente trascendió.
El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, aseguró que Yonatan Levi Estrada Villanueva sería quien dirige la estructura criminal y además administra páginas en redes sociales donde el grupo publica amenazas y mensajes.
La Policía Nacional mantiene una recompensa de 500 mil lempiras por información que permita dar con el paradero de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, considerado por las autoridades como el segundo al mando de la organización.
En imágenes se muestra a Estrada Villanueva utilizando indumentaria relacionada con carteles mexicanos, portando chalecos antibalas y con el rostro cubierto, reforzando las sospechas de sus presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico en México.
Investigaciones revelan que Estrada Villanueva habría viajado siendo menor de edad a México, donde supuestamente se integró a grupos delictivos vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que opera en territorio mexicano.
Posteriormente regresó a Honduras y comenzó a trabajar con grupos ligados a los hermanos Urbina Soto, integrando estructuras armadas y de sicariato que operaban en el departamento de Yoro.
“Ese sujeto se trajo hasta vestimenta que usan los sicarios de los carteles de Mexico, se apoderó de armas de alto poder y comenzó a utilizar a muchas personas humildes que, por necesidad, se están arriesgando delinquir”, reveló uno de los agentes que desde el año pasado lo investiga.
Con el paso del tiempo, se habría independizado y empezó a reclutar jóvenes para consolidar su propia organización criminal, expandiendo operaciones en municipios como Sulaco, Marale, Yorito, El Negrito, Morazán, Orica y Arenales.
Las autoridades sostienen que el cartel del Diablo se dedica principalmente al tráfico y distribución de drogas, especialmente marihuana y cocaína, además de mantener bajo intimidación a pobladores de distintas comunidades mediante amenazas y restricciones de movilidad.
Agentes de investigación también vinculan al grupo con videos difundidos en redes sociales en los que aparecen hombres armados disparando contra presuntas víctimas, aunque la estructura criminal ha negado públicamente su participación en esos hechos.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han intensificado operativos en zonas montañosas de Yoro para capturar a los principales integrantes del Cártel del Diablo, logrando la detención de varios sospechosos relacionados con secuestros, extorsión y tráfico de drogas.