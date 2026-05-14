Alcaldía asegura reducción del tráfico vehicular tras medidas en la capital

Tegucigalpa,Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguró que el tráfico vehicular en la capital ha mostrado una reducción significativa tras las medidas de movilidad implementadas desde el pasado 11 de marzo. “De 101 puntos que tenemos como meta, llevamos aproximadamente un 25 % intervenido en apenas cuatro meses; hay una reducción del tráfico”, afirmó Marco Carrasco, director de Movilidad Urbana.

Intervenciones en puntos críticos

El funcionario explicó que actualmente se puede transitar con mayor fluidez en sectores como el barrio La Bolsa, donde la conexión entre el puente conocido como Soptravi y la primera avenida de Comayagüela permanece despejada. Situación similar se reporta en el sector de La Granja, en las cercanías del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), considerado uno de los puntos con mayor carga vehicular.

“Se señalizó y se limpió en temas de seguridad la rotonda de la Corte Suprema de Justicia, en Relaciones Exteriores, y se ha mejorado toda la zona del dispositivo de Cuba. La meta de intervención que tenemos es de 101 puntos”, dijo el entrevistdo.

Obras generan congestionamientos temporales

El director de Movilidad Urbana explicó que parte del congestionamiento actual en las principales salidas de la ciudad, como Valle de Ángeles, la salida al sur y la carretera hacia Olancho, responde a trabajos de infraestructura. “Se va a encontrar tráfico siempre porque se está trabajando con maquinaria; pese a esto, Movilidad Urbana está lista para canalizarlo”, señaló. Según la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), por la salida al sur de Tegucigalpa transitan apróximente 42 mil vehículos, por lo que se considera uno de los puntos más congestionados.