Restricción a transporte pesado alivia tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- A tres días de la entrada en vigor de la medida “Pulso Vial” en la zona sur de Tegucigalpa, que restringe la circulación de vehículos de carga pesada durante las horas pico, el tráfico en este sector comienza a mostrar una leve mejoría. Mediante un recorrido por la zona, EL HERALDO constató que el movimiento vehicular se mantiene más fluido, particularmente en áreas como la colonia Reynel Fúnez y Altos de Santa Rosa. Además, este rotativo conoció que, ante la disposición que prohíbe la circulación de transporte pesado entre 6:00 y 8:00 de la mañana y 5:00 y 7:00 de la noche, varios conductores de carga pesada optan por posponer sus viajes hasta que finalicen los horarios de restricción. Tras la implementación de la medida, autoridades de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) enfatizaron que los vehículos de carga pesada “no representan un factor determinante en el congestionamiento vial”.

Sin embargo, explicaron que limitar su circulación durante las horas de mayor tráfico contribuye a mejorar el flujo vehicular. “El transporte pesado no es el principal responsable del tráfico, pero no ayuda que los transportistas realicen virajes o actividades de carga y descarga en plena hora pico; por eso reforzamos la medida, que hasta cierto punto es bastante flexible”, explicó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la comuna capitalina. Carrasco agregó que la disposición responde a lo establecido en el Plan de Arbitrios de la Alcaldía del Distrito Central, que en su artículo 164, numeral E, prohíbe realizar actividades de carga y descarga entre 7:00 de la mañana y 7:00 de la noche sin autorización de la Gerencia del Centro Histórico. Quienes incumplan la normativa pueden enfrentar multas de 600 lempiras, aplicadas de manera coordinada entre el Departamento de Ordenamiento Vial de la Alcaldía y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

¿De qué trata la normativa?