Restricción a transporte pesado alivia tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- A tres días de la entrada en vigor de la medida “Pulso Vial” en la zona sur de Tegucigalpa, que restringe la circulación de vehículos de carga pesada durante las horas pico, el tráfico en este sector comienza a mostrar una leve mejoría.
Mediante un recorrido por la zona, EL HERALDO constató que el movimiento vehicular se mantiene más fluido, particularmente en áreas como la colonia Reynel Fúnez y Altos de Santa Rosa.
Además, este rotativo conoció que, ante la disposición que prohíbe la circulación de transporte pesado entre 6:00 y 8:00 de la mañana y 5:00 y 7:00 de la noche, varios conductores de carga pesada optan por posponer sus viajes hasta que finalicen los horarios de restricción.
Tras la implementación de la medida, autoridades de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) enfatizaron que los vehículos de carga pesada “no representan un factor determinante en el congestionamiento vial”.
Sin embargo, explicaron que limitar su circulación durante las horas de mayor tráfico contribuye a mejorar el flujo vehicular.
“El transporte pesado no es el principal responsable del tráfico, pero no ayuda que los transportistas realicen virajes o actividades de carga y descarga en plena hora pico; por eso reforzamos la medida, que hasta cierto punto es bastante flexible”, explicó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la comuna capitalina.
Carrasco agregó que la disposición responde a lo establecido en el Plan de Arbitrios de la Alcaldía del Distrito Central, que en su artículo 164, numeral E, prohíbe realizar actividades de carga y descarga entre 7:00 de la mañana y 7:00 de la noche sin autorización de la Gerencia del Centro Histórico.
Quienes incumplan la normativa pueden enfrentar multas de 600 lempiras, aplicadas de manera coordinada entre el Departamento de Ordenamiento Vial de la Alcaldía y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
¿De qué trata la normativa?
De forma conjunta, la DNVT y la Alcaldía del Distrito Central implementaron esta medida de alivio vial en sectores con mayor incidencia de tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela.
Según las autoridades, el plan será extendido a diferentes puntos de congestionamiento mediante el despliegue de cuerpos de seguridad y tecnología para evaluar la efectividad de las acciones implementadas durante las jornadas de monitoreo.
El director de la DNVT, Lenín Morell Andino, explicó que la normativa comenzó a aplicarse en el sector sur del Distrito Central, por donde circulan diariamente unos 42,000 vehículos.
“Estamos realizando un operativo de control y observación en la rotonda de Loarque para analizar el comportamiento del tráfico. La intención es socializar las medidas y verificar cuáles son los horarios más prudentes para la circulación vehicular”, detalló el comisionado.
Morell agregó que el monitoreo aéreo permitirá determinar si la estrategia es viable en la zona y si genera resultados positivos para mejorar la movilidad.
Además, indicó que sectores como El Tizatillo, bulevar Juan Pablo II, Fuerzas Armadas, Centroamérica, bulevar del Norte, colonia Kennedy, Anillo Periférico y calle Los Alcaldes también forman parte del plan de ordenamiento vial, ya que en estas áreas el tráfico suele intensificarse durante el día.