Tránsito restringe paso del transporte pesado en salida al sur durante horas pico

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que a partir de este martes 10 de marzo entra en vigor una nueva medida para reducir la congestión vehicular en la salida al sur de la capital, como parte del plan denominado “Pulso Vial”.
La disposición establece restricciones al tránsito de transporte de carga pesada en ese sector del Distrito Central durante los horarios de mayor circulación.
El subcomisionado de la DNVT, Daniel Molina, explicó que el objetivo principal es agilizar la movilidad vehicular mediante un control más estricto del ingreso de unidades pesadas.
“En la parte operativa tendremos unidades de carreteras ubicadas en diferentes puntos estratégicos para impedir que vehículos pesados ingresen a la salida al sur durante los horarios restringidos”, detalló Molina.
De acuerdo con la institución, la circulación de transporte pesado estará limitada de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 5:00 a 7:00 de la noche, coincidiendo con las horas pico de mayor tráfico.
Ordenamiento
Las autoridades indicaron que en distintos puntos de la zona habrá operativos de control y orientación para garantizar el cumplimiento de la medida.
"Los buses urbanos y taxis se estacionan en puntos donde no son indicados, que no son las bahías; Hay que acostumbrar a la gente a estacionarse en los puntos que corresponde, y nosotros vamos a estar interviniendo eso a manera de agilizar y sancionar a las personas que incumplen este tipo de norma", aseveró.
Según las autoridades de Vialidad y Transporte, las multas para los conductores que se estacionen en puntos no permitidos será de 400 lempiras, e incluso, decomiso del vehículo.
Riccy Montoya, vocera de la DNVT explicó hasta la fecha, ya se decomisó más de tres unidades de transporte en la capital, por lo que hacen el llamado a la población a "acatar las reglas de orden en el Distrito Central".
Además, las autoridades de transporte, aseguraron que si el plan funciona, será implementado en otros sectores de la capital como medida de mitigación de tráfico vial en Tegucigalpa y Comayagüela.