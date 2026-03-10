Tránsito restringe paso del transporte pesado en salida al sur durante horas pico

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que a partir de este martes 10 de marzo entra en vigor una nueva medida para reducir la congestión vehicular en la salida al sur de la capital, como parte del plan denominado “Pulso Vial”.

La disposición establece restricciones al tránsito de transporte de carga pesada en ese sector del Distrito Central durante los horarios de mayor circulación.

El subcomisionado de la DNVT, Daniel Molina, explicó que el objetivo principal es agilizar la movilidad vehicular mediante un control más estricto del ingreso de unidades pesadas.

“En la parte operativa tendremos unidades de carreteras ubicadas en diferentes puntos estratégicos para impedir que vehículos pesados ingresen a la salida al sur durante los horarios restringidos”, detalló Molina.

De acuerdo con la institución, la circulación de transporte pesado estará limitada de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 5:00 a 7:00 de la noche, coincidiendo con las horas pico de mayor tráfico.