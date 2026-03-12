Tras el colapso de vía aérea en 2025, rediseñan puente Juan Manuel Gálvez

Tegucigalpa, Honduras.- El puente Juan Manuel Gálvez es una obra que permanece parcialmente habilitada tras el derrumbe de una de sus vías ocurrido el pasado 5 de abril de 2025. Casi un año después del colapso, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) aseguró que realizará la restauración del viaducto, que conecta la colonia 21 de Octubre con el anillo periférico en la carretera hacia Valle de Ángeles. El ministro de la SIT, Aníbal Ehrel, informó a EL HERALDO que el proyecto se encuentra actualmente en fase de rediseño y que la reconstrucción podría completarse en un plazo aproximado de ocho meses. “Estamos en la etapa de diseño para restituir esa rampa y reforzar las otras, para evitar que el puente colapse en el futuro”, aseguró.

El funcionario recordó que la reparación del puente es una de las prioridades de la institución, ya que la obra está incluida en el decreto de emergencia aprobado el 10 de febrero por el Congreso Nacional, que autoriza intervenciones inmediatas en la infraestructura del Distrito Central. Además, explicó que la reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez formará parte de un proyecto más amplio que contempla mejoras viales y ampliaciones hasta la colonia El Sitio. “Dentro del decreto de emergencia figura la reparación del puente. Vamos a meter el acelerador para habilitar la zona lo antes posible y acompañarlo con un proyecto de mejora y ampliación hasta la colonia El Sitio”, prometió.

Cálculos incorrectos en la resistencia de los soportes fue el detonante

Ehrel también recordó que el derrumbe del puente ocurrió tras el debilitamiento de la viga izquierda. De acuerdo con la solicitud de información SIT-UT-091-2025, a la que tuvo acceso este rotativo, el colapso se produjo por cálculos incorrectos en la resistencia de los soportes ante cargas pesadas y por el uso de materiales de baja calidad. Según documentos oficiales, la estructura fue sometida al peso de un camión cabezal que transitaba por la vía hacia el anillo periférico. Al no soportar la carga del vehículo, el puente giró hacia el lado izquierdo y provocó el desplome de la estructura.

Antecedentes