Las fotos de pancartas de Juan Diego Zelaya en la capital son un montaje

Tegucigalpa, Honduras.- Circulan en redes sociales imágenes que muestran supuestas pancartas de propaganda electoral de Juan Diego Zelaya, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, colocadas en la fachada del Trans 450 y en el puente Juan Manuel Gálvez. Sin embargo, ambas fotografías fueron manipuladas digitalmente. Las imágenes originales, publicadas en años distintos (2016 y 2025), no contienen ninguna pancarta de propaganda política de Zelaya. “Amaneció inundada la capital de estos rótulos Puntos: Trans450 y puente a desnivel por la 21 de oct”, dice literalmente la descripción de la publicación de Facebook, compartida más de 220 veces desde el 14 de octubre de 2025.

El puente aéreo que conectaba la colonia 21 de octubre con el anillo periférico fue inaugurado el 2014 durante la administración de Nasry Asfura como alcalde de la capital en representación del Partido Nacional. La obra tuvo un valor de 7.2 millones de dólares, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En abril una parte del puente cayó. Por su parte, el proyecto inconcluso del Bus de Transporte Rápido o Trans 450 comenzó en 2013 y fue inaugurado por el entonces alcalde nacionalista, Ricardo Álvarez, con una inversión de 58 millones de dólares. La obra fue cancelada definitivamente en 2022 por el alcalde Jorge Aldana. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Son montajes

Una búsqueda inversa en Google Lens permitió ubicar la imagen superior (la de la fachada de la caseta) en una nota de EL HERALDO, publicada el 12 de febrero de 2016, en la cual no se observa ningún tipo de pancarta electoral de Juan Diego Zelaya. La segunda imagen (la del puente) fue publicada el 5 de abril de 2025 por el medio Jambalaya Radio. En esa fotografía se muestra el derrumbe de un puente aéreo tras el paso de una máquina recicladora de asfalto conocida como “dragón”, pero sin pancarta política. En ambas imágenes, la pancarta fue añadida digitalmente. No obstante, en otros puntos de la capital sí se detectaron pancartas reales con el mensaje “Obra de Papi acción y cambio Juan Diego Alcalde”, como aparece en la desinformación.