  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Cuándo se van de vacaciones los funcionarios del Poder Judicial?

Aunque la mayoría de empleados judicial se irá de vacaciones, habrá juzgados y varias dependencias del Poder Judicial que atenderán a la ciudadanía

  • 03 de diciembre de 2025 a las 16:00
¿Cuándo se van de vacaciones los funcionarios del Poder Judicial?

El Poder Judicial entrará próximamente en su segundo período de vacaciones correspondiente al 2025.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial entrará en su segundo período de vacaciones del año 2025, correspondiente a los 13 días hábiles de ese lapso de asueto; la ciudadanía se pregunta ¿qué se puede hacer si tiene que realizar algún trámite?

En los Juzgados de Letras de Familia, hará turno un empleado judicial, que se encargará de la recepción y la entrega de pensiones alimenticias dispuestas por cada judicatura.

De igual manera, en los Juzgados de Violencia Doméstica, solo estará de turno el personal necesario, estrictamente, para atender asuntos de urgencia y cometidos en flagrancia, así como la entrega y recepción de entregas alimenticias.

El Poder Judicial se fue de vacaciones, pero ¿habrá atenciones o no?

Otras de las judicaturas que tendrán recurso humano en los turnos vacacionales, serán: Juzgados en Materia Penal, de la Niñez, Adolescencia y Familia, Defensa Pública y Supervisión General de Juzgados y Tribunales.

Duración

Ese espacio de vacaciones iniciará el lunes 15 de diciembre de 2025 y finalizará el 4 de enero de 2026, retornando a sus labores normales todos los trabajadores del Poder Judicial, el lunes 5 de enero.

El Poder Judicial no está dando respuesta para combatir muerte de mujeres, admite magistrada

Los días de este período vacacional son inhábiles para efectos de los términos y plazos judiciales, al tenor de lo establecido en el artículo 119, numeral 2, del Código Procesal Civil, que indica: "Son días hábiles todos los días del año, excepto los sábados y domingos, así como los días feriados legalmente autorizados y los que determine la Corte Suprema de Justicia en casos justificados".

¿Quiénes son los 30 jueces y magistrados trasladados por el Poder Judicial?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias