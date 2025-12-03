¿Cuándo se van de vacaciones los funcionarios del Poder Judicial?

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial entrará en su segundo período de vacaciones del año 2025, correspondiente a los 13 días hábiles de ese lapso de asueto; la ciudadanía se pregunta ¿qué se puede hacer si tiene que realizar algún trámite?

En los Juzgados de Letras de Familia, hará turno un empleado judicial, que se encargará de la recepción y la entrega de pensiones alimenticias dispuestas por cada judicatura.

De igual manera, en los Juzgados de Violencia Doméstica, solo estará de turno el personal necesario, estrictamente, para atender asuntos de urgencia y cometidos en flagrancia, así como la entrega y recepción de entregas alimenticias.