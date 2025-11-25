El Poder Judicial no está dando respuesta para combatir muerte de mujeres, admite magistrada

Tegucigalpa, Honduras.- En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la magistrada de la Sala de lo Civil del Poder Judicial, Rubenia Galeano, reconoció que este poder del Estado, del que ella es parte, no está haciendo lo suficiente para bajar la alta incidencia de muertes violentas de mujeres. En el marco de la presentación de los hallazgos derivados del Diagnóstico para la Construcción de la Política de Igualdad de Género, en el que la jueza de carrera participó, aseguró que se está trabajando para reducir los índices de violencia hacia las mujeres, aunque no se logre, por el momento, erradicarla por completo. "Las estadísticas nos reflejan que a nivel de país, Honduras ocupa el primer lugar en temas de femicidios; qué nos está diciendo como Poder Judicial: que no estamos dando la respuesta necesaria para contrarrestar cómo estas mujeres pierden la vida", admitió la magistrada Galeano.

Sobre la falta de acciones para combatir el flagelo, Galeano argumentó: "Necesitamos que los jueces y juezas se empoderen más de este tema, pero no como una cuestión de moda, sino, con un sentido de responsabilidad jurídica, para empezar a dar sentencias basadas en género, donde se visibilice el problema que estamos viviendo".

Por eso estamos aquí hoy, definiendo ya una política institucional en materia de género que nos indique a nivel de la jurisdicción cómo debemos de mejorar el trabajo que ya se está haciendo para jueces y juezas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Perspectiva de género

En pro de evitar que la violencia de género siga siendo un mal que correo a la sociedad y a las familias hondureñas, la magistrada de la Sala de lo Civil recomendó que las sentencias de los jueces y juezas deben de estar dentro del concepto de juzgar con perspectiva de género. "Y no lo estamos inventando nosotros, está en la jurisdicción internacional, la Corte Interamericana ha fijado ya criterios en ese sentido", declaró.