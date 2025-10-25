Gustavo Solórzano repudia declaraciones de Salvador Nasralla sobre relación entre reos y juezas

Tegucigalpa, Honduras.- Gustavo Solórzano Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras expresó su rechazo absoluto a las declaraciones del candidato presidencial Salvador Nasralla, quien, durante un foro para conocer las propuestas de los aspirantes presidenciales, aseguró que hay privados de libertad que “enamoran a las juezas” y que “las amantes son las juezas”. Solórzano calificó las expresiones del político como “ofensivas y generalizadas”, señalando que lesionan la dignidad de las personas y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. Para Solórzano, lo dicho por el candidato Liberal son "palabras que descalifican a las mujeres, particularmente a quienes ejercen la profesión jurídica o integran el sistema judicial. No solo vulneran los principios de respeto y equidad de género, sino que alimentan estereotipos y formas de violencia simbólica que deben erradicarse de la vida pública hondureña”, afirmó.

"Los que están presos tienen dinero porque probablemente llegaron allí por estar involucrados en el negocio de la droga. Entonces, tienen ventajas y enamoran a las juezas. Hay videos de presos famosos que están ahí, viven como reyes y tienen sus amantes, y las amantes son las juezas", fueron las citas de Nasralla durante un foro en la Universidad de San Pedro Sula (USAP). Ante las declaraciones brindadas tanto por Nasralla como Nasry "Tito" Asfura y Rixi Moncada, el abogado hizo un llamado a los actores políticos a actuar con responsabilidad y respeto durante el proceso electoral. "El ejercicio de la política requiere madurez, respeto y compromiso con el país; no podemos basar la política en ofensas o diatribas", expresó. Asimismo, instó a los aspirantes a cargos de elección popular a mantener una conducta ejemplar y a comprender que la manera en que se expresan influye directamente en cómo la sociedad percibe la política y el respeto que esta merece.

Reacción del ANFEPJ y el INP