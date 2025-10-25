TJE rechaza plazo del CNE para resolver recurso de apelación de Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) rechazó la extensión de 48 horas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había aprobado para resolver los recursos de apelación presentados por Jorge Cálix, quien aspira a inscribirse como candidato a diputado por Olancho con el Partido Liberal. Aunque la decisión aprobada del CNE contó con dos votos a favor por Ana Paola Hall y Cossette López, y uno en contra del consejero Marlon Ochoa, el plazo fue rechazado. Conforme a la normativa vigente, el TJE aclaró que no se han habilitado días ni horas inhábiles para la recepción de solicitudes o trámites fuera del calendario jurisdiccional previamente aprobado.

Explicaron que todas las gestiones deben realizarse dentro del calendario y los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica y Procesal Electoral, sin habilitar días ni horas extraordinarias.

Además, recordó que al ser la máxima autoridad en materia jurisdiccional electoral con independencia funcional, no recibirán indicaciones, instrucciones ni sugerencias de ninguna autoridad, poder del Estado, partido político, candidato o sector social.

Según el tribunal, cualquier intento de acelerar los procesos fuera de los canales legales comprometería la legalidad, imparcialidad y legitimidad de sus resoluciones.

Desde el 13 de octubre, el Tribunal de Justicia Electoral no ha logrado avanzar en la apelación presentada por Jorge Cálix, debido a desacuerdos internos sobre cómo sesionar. Mientras Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona propusieron sesionar de manera virtual, Mario Morazán se opuso alegando que no existe reglamentación que respalde ese formato. Barahona, quien trabaja de forma remota, defendió su participación virtual. Flores recordó que el TJE ya ha realizado sesiones virtuales en el pasado, en las cuales Morazán participó, y enfatizó que “no existe reglamentación alguna que declare ilegales las sesiones virtuales”. Por el caso, el TJE aclaró que toda solicitud interinstitucional de carácter jurisdiccional debe ser conocida por su Pleno de Magistrados, por conducto de su presidente y siguiendo el procedimiento establecido, pues ninguna petición puede resolverse sin cumplir los canales legalmente previstos, ya que ello comprometería la legalidad y legitimidad de las decisiones del Tribunal.

