Puente Juan Manuel Gálvez, en el olvido tras el colapso de una de sus vías

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la madrugada del pasado 5 de abril ocurrió lo que nadie sospechaba: una de las vigas del puente Juan Manuel Gálvez colapsó.

La obra, inaugurada en 2014, conecta la colonia 21 de Octubre proveniente del bulevar Los Próceres con la carretera principal hacia los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles.

Ante el desastre, el 6 de abril, Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), afirmó que se iniciarían los trabajos de recolección de escombros en conjunto con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), proceso que se realizó en tiempo y forma.​​​​​​ No obstante, siete meses después del incidente aún no se observa ningún indicio de reconstrucción obligando a los conductores que transitan por la zona a realizar un retorno varios metros más abajo.

La solicitud de información SIT-UT-091-2025, a la que tuvo acceso EL HERALDO, detalla el informe de evaluación y diagnóstico de la estructura.

Según el documento, la obra fue sometida al sobrepeso de un camión cabezal con rastra que transitaba por la vía que conduce al anillo periférico. Al no soportar el peso del vehículo, el puente sufrió un giro hacia el lado izquierdo, generando el desplome de la estructura.