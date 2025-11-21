Puente Juan Manuel Gálvez, en el olvido tras el colapso de una de sus vías

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la madrugada del pasado 5 de abril ocurrió lo que nadie sospechaba: una de las vigas del puente Juan Manuel Gálvez colapsó.
La obra, inaugurada en 2014, conecta la colonia 21 de Octubre proveniente del bulevar Los Próceres con la carretera principal hacia los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles.
Ante el desastre, el 6 de abril, Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), afirmó que se iniciarían los trabajos de recolección de escombros en conjunto con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), proceso que se realizó en tiempo y forma. No obstante, siete meses después del incidente aún no se observa ningún indicio de reconstrucción obligando a los conductores que transitan por la zona a realizar un retorno varios metros más abajo.
La solicitud de información SIT-UT-091-2025, a la que tuvo acceso EL HERALDO, detalla el informe de evaluación y diagnóstico de la estructura.
Según el documento, la obra fue sometida al sobrepeso de un camión cabezal con rastra que transitaba por la vía que conduce al anillo periférico. Al no soportar el peso del vehículo, el puente sufrió un giro hacia el lado izquierdo, generando el desplome de la estructura.
Diagnóstico
El informe señala que el derrumbe se debió a cálculos incorrectos en la resistencia de los soportes ante cargas pesadas y al uso de materiales de baja calidad.
El ingeniero civil Olvin Bejadano explicó que todos los proyectos están expuestos a riesgos asociados a materiales defectuosos; sin embargo, “para eso existen los ensayos de revisión”.
“Se debieron realizar controles de calidad, porque en la medida en que se avanza con proyectos de alta magnitud se debe garantizar que los materiales tengan la resistencia adecuada para evitar desastres”, indicó.
Por su parte, el urbanista y arquitecto Luciano Durón explicó a este rotativo que existen códigos internacionales que regulan la periodicidad con la que se deben evaluar los puentes de una ciudad.
“Hay reglas internacionales que indican que se debe hacer revisión cada tres, cuatro, cinco o diez años, según la distancia de la estructura y el tipo de construcción”, detalló.
Amplió que, una vez finalizadas las garantías de la empresa constructora, los puentes deben someterse a revisiones permanentes para reducir riesgos como el ocurrido con el puente Juan Manuel Gálvez, ubicado en la colonia 21 de Octubre.
Aunque el diagnóstico de la SIT indica que la obra no registró fisuras, sí sufrió una falla por fatiga, causada por un deterioro progresivo inducido por el constante sobrepeso a lo largo de su vida útil.
Costos
El puente a desnivel Juan Manuel Gálvez fue construido con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Su valor rondó los 7.2 millones de dólares -183 millones de lempiras- y se inauguró en 2014.
Es decir, el carril izquierdo de la obra solo registro 11 años de vida útil.
Respuestas
Ante la inoperatividad de la estructura, el equipo de EL HERALDO intentó contactar al ministro de la SIT, Octavio Pineda; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta por parte del funcionario.