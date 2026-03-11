SIT retoma esta semana la licitación de ampliación del puente Germania

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció que esta semana iniciará el proceso de licitación para la ampliación del histórico puente Germania, ubicado en la salida al sur de la capital.

El proyecto contempla ampliar la estructura actual a tres carriles hasta la colonia Reynel Fúnez, con una extensión aproximada de 5.7 kilómetros. Según las autoridades, se prevé que los trabajos se completen en un plazo estimado de cinco meses.

Aníbal Ehrler, titular de la SIT, señaló que la obra busca reducir los tiempos de traslado para miles de capitalinos que utilizan esta vía a diario.

“El tráfico en la salida al sur ya es insoportable. Las personas están saliendo antes de las 5:00 de la mañana para llegar a sus trabajos. No es justo que pierdan la mitad de su vida en un vehículo”, afirmó Ehrler.

La ampliación del puente Germania forma parte del decreto de emergencia aprobado por el Congreso Nacional el pasado 10 de febrero, el cual autoriza la ejecución de obras inmediatas para mejorar la infraestructura vial de la capital.

"Estamos reactivando un proyecto del presidente (Nasry Asfura) que permitirá a los capitalinos entrar y salir de los carriles de manera fluida, reduciendo tiempos de viaje y evitando congestiones", agregó Ehrler.