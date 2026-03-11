SIT retoma esta semana la licitación de ampliación del puente Germania

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció que esta semana iniciará el proceso de licitación para la ampliación del histórico puente Germania, ubicado en la salida al sur de la capital.
El proyecto contempla ampliar la estructura actual a tres carriles hasta la colonia Reynel Fúnez, con una extensión aproximada de 5.7 kilómetros. Según las autoridades, se prevé que los trabajos se completen en un plazo estimado de cinco meses.
Aníbal Ehrler, titular de la SIT, señaló que la obra busca reducir los tiempos de traslado para miles de capitalinos que utilizan esta vía a diario.
“El tráfico en la salida al sur ya es insoportable. Las personas están saliendo antes de las 5:00 de la mañana para llegar a sus trabajos. No es justo que pierdan la mitad de su vida en un vehículo”, afirmó Ehrler.
La ampliación del puente Germania forma parte del decreto de emergencia aprobado por el Congreso Nacional el pasado 10 de febrero, el cual autoriza la ejecución de obras inmediatas para mejorar la infraestructura vial de la capital.
"Estamos reactivando un proyecto del presidente (Nasry Asfura) que permitirá a los capitalinos entrar y salir de los carriles de manera fluida, reduciendo tiempos de viaje y evitando congestiones", agregó Ehrler.
De acuerdo con la SIT, el puente Germania contará con una estructura paralela que contribuirá a descongestionar la salida al sur, especialmente durante las horas de mayor circulación vehicular.
"La idea es lanzar el proyecto entre esta semana y la próxima, recibir las ofertas próximamente y adjudicar la obra antes de que termine marzo", detalló el funcionario a EL HERALDO.
La iniciativa se respalda en la Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, normativa que permite agilizar los procesos para ejecutar proyectos de infraestructura.
Por otra parte, el titular de la SIT indicó que la rotonda ubicada en el sector se mantendrá, ya que su función principal es reducir el riesgo de accidentes.
Según el entrevistado, cada accidente genera dos problemas: daños materiales y físicos, y congestión que detiene todo el anillo periférico y la carretera del sur.
"El objetivo final es que en cinco meses los conductores puedan circular sin interrupciones y con mayor seguridad en la salida al sur de Tegucigalpa", aseguró el titular de la SIT.
Los trabajos incluyen reforzamiento de la estructura existente y construcción de un puente paralelo que permita distribuir el flujo vehicular y reducir tiempos de espera.
"Esta obra mejorará la calidad de vida de los habitantes y permitirá que la ciudad funcione de manera más eficiente", enfatizó Ehrler.
El proyecto también contempla señalización adecuada, drenajes y medidas de seguridad para garantizar el tránsito seguro de vehículos y peatones.
Con esta ampliación, las autoridades esperan reducir los embotellamientos que afectan diariamente a miles de capitalinos y dinamizar la movilidad hacia el sur de la ciudad.
"Queremos que los capitalinos tengan una salida al sur más ágil, segura y con menos accidentes. Este proyecto es un paso importante hacia ello", concluyó.