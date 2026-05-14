Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 15 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los residentes de varios barrios y colonias se verán afectados por la interrupción de energía eléctrica este viernes 15 de mayo en Honduras.
A diferencia de otros días, la lista de las zonas afectadas es más corta, pero la interrupción en las zonas que sí fueron incluidas será de hasta seis horas.
Las zonas afectadas serán Choloma, en Cortés; además de Sabá, Sonaguera y Trujillo, en Colón.
Choloma, Cortés de 8:45 a. m. a las 2:45 p.m.
Banderas, Hacienda Rancho La Herradura, Sabana Verde, El Higuero, Las Delicias, La Unión y colonia Barcelona.
Sabá, Colón de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sabá (colonias y barrios): barrio Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, colonia Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, colonia La Castellana, Cholomeña, colonia Suiza, colonia Las Palmas, colonia Palma Real, colonia Pradera I, II, III y IV, colonia La Standar, colonia Bella Vista, colonia Hábitat, barrio Colombia, Monte Fresco y cooperativa Sabá.
Sabá (aldeas): Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, Standar Fruit Co. (empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia).
Sonaguera, Trujillo, Colón de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sonaguera (colonias y barrios): Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, barrio Las Flores, Los Montillos, barrio Arriba, El Centro, barrio Cotacol, barrio Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, colonia 25 de Septiembre, barrio Abajo, colonia Morazán, colonia Wilfredo Ortiz, barrio San Martín y colonia Porvenir.
Sonaguera (aldeas): Carrioles, Sabana de Utila, Juan Lázaro, Utila, El Tapón, colonia 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, colonia 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Río Arriba, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces y Lanza.