Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 15 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los residentes de varios barrios y colonias se verán afectados por la interrupción de energía eléctrica este viernes 15 de mayo en Honduras.

A diferencia de otros días, la lista de las zonas afectadas es más corta, pero la interrupción en las zonas que sí fueron incluidas será de hasta seis horas.

Las zonas afectadas serán Choloma, en Cortés; además de Sabá, Sonaguera y Trujillo, en Colón.