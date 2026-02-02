Tráfico vial se agudiza en el Distrito Central tras el inicio del año escolar

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el inicio del año escolar 2026, las calles de Tegucigalpa nuevamente vuelven a mostrar un panorama usual para miles de capitalinos: el tráfico vehícular.

Según autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) sectores como el anillo periférico, la salida al sur, y principales bulevares de la capital registraron un alza en congestionamientos viales, con tiempos que podrían alcanzar los de hasta 10 minutos de espera vehícular.

Ricci Montoya, vocera de la DNVT, aseguró a este rotativo que ante el retorno de estudiantes pertenecientes al sector público a las aulas de clases, las autoridades viales ya comenzaron operativos de ayuda, alivio vial, punto fijo y patrullajes a pie.

"Estamos reforzando nuestra operatividad, tenemos diferentes puntos de control en zonas escolares precisamente para brindar alivio vial y también para evitar incidencias viales ya que sabemos que en años anteriores muchos niños han sido atropellados", aseguró.