Inicia hoy un nuevo año escolar, un nuevo ciclo en el que más de dos millones de

niños, niñas y jóvenes vuelven a las aulas

-unos a iniciar su camino en el conocimiento y otros a cerrar ciclos- en los distintos niveles de un sistema que arrastra falencias estructurales e históricas, las que pese a los esfuerzos declarados por las autoridades de Educación, siguen golpeando silenciosamente a quienes son los principales protagonistas: los estudiantes.

Las nuevas autoridades -recién instaladas en la administración pública- deberán redoblar

esfuerzos para reintegrar a más de 1.2 millones de menores excluidos del sistema desde la

pandemia del covid-19, con nuevas estrategias para asegurar el derecho constitucional a la

educación.

Los estudios e investigaciones sobre el acceso a servicios básicos precarios en miles de escuelas, principalmente del área rural, siguen siendo demoledores. Escuelas sin agua potable, servicios sanitarios, electricidad ni acceso al internet son la constante y, al mismo tiempo, la causa de los bajos rendimientos académicos en áreas vitales como las matemáticas y la lectoescritura.

Siempre al inicio de un año escolar se plantea la necesidad de garantizar los 200 días de clases, el que no deberá ser el único. La capacitación de los docentes, la revisión de los sistemas de evaluación y el acceso a herramientas tecnológicas son otros de los desafíos que están sobre la mesa, sin olvidar los procesos de transparencia en el manejo de los millonarios presupuestos para diversos programas de beneficio estudiantil.

Este nuevo ciclo escolar estará marcado con el inicio de la distribución de 10 millones de textos escolares anunciados por el presidente Asfura en su toma de posesión, en la que dejó claro que mejorar el sistema también será una de sus prioridades.

El fortalecimiento del sistema educativo es vital para alcanzar las metas de desarrollo económico y la estabilidad social.