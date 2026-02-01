Miles de peregrinos llegan de todo país para honrar a la patrona de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Desde las primeras horas de este domingo 1 de febrero, la Basílica de Suyapa amanece con miles de peregrinos que avanzan hacia sus puertas con fe y esperanza. Muchos de ellos cargan flores de todo tipo para entregarlas como muestra de amor a la Madre de Dios. Promesas y oraciones dirigidas a la Morenita se apoderan del silencio en el interior del templo, donde algunos fieles se arrodillan y otros escuchan la eucaristía con profunda reverencia.

Peregrinos llegan desde aldeas, pueblos del interior y ciudades del norte y sur de Honduras. Los devotos emprenden largos viajes movidos por la fe para cumplir promesas hechas en momentos difíciles, ya sea por salud, protección familiar u otras bendiciones.

Algunos no pueden contener las lágrimas y se arrodillan ante la Madre intercesora para agradecer cada milagro atribuido a la Morenita.

Mientras tanto, en la capilla ubicada en el ala derecha de la Basílica Menor de Suyapa, miles de fieles llegan al altar del velero para pagar sus promesas, encendiendo velas y elevando oraciones de agradecimiento.

“Me siento feliz porque la Virgencita de Suyapa cumple sus promesas y uno se sana a través de las oraciones. La penitencia que tengo es venir tres días seguidos para agradecer por las bendiciones”, expresó con los ojos llenos de lágrimas Dora Rodríguez, quien llegó desde La Esperanza, Intibucá.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“La Morenita nunca nos abandona, nos hace caminar, nos da la vida, nuestros alimentos y siempre está con nosotros”, añadió Rodríguez mientras encendía una vela con amor y fe.

En la entrada principal de la Basílica, las filas son extensas: unos esperan para ingresar y alabar a Dios; otros, para depositar flores frescas con amor y esperanza ante la Virgen de Suyapa.