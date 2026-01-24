Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital

Decenas de fieles católicos acompañaron a la Virgen de Suyapa en la peregrinación que inició la mañana de este sábado en la capital hondureña. Aquí las imágenes.
La peregrinación inició en la Catedral Metropolitana, ubicada en el centro de la capital.
Con una ruta trazada por el bulevar Suyapa, los fieles acompañaron la peregrinación junto a la Patrona de Honduras.
Decenas de fieles formaron parte de la peregrinación.
Muchos iban rezando y pidiendo a la Virgen por sus preocupaciones.
El traslado de la Virgen de Suyapa fue coordinado por la base aérea del coronel de las Fuerzas Armadas, Hernán Acosta Mejía, luego de concluir su peregrinación por la Diócesis de Trujillo, en Colón. La movilización marcó el inicio de las celebraciones en honor del 279 aniversario.
La peregrinación concluirá en la Basílica de la Virgen de Suyapa, y es solo el preámbulo de las celebraciones que se mantendrán en la capital hasta el próximo 3 de febrero.
"Listos para la peregrinación de la virgen de Suyapa". "A tener fe todos los devotos", indicaron fieles que acompañan la caminata.
Personas de todas las edades y de todas partes de Honduras son parte de estas celebraciones para conmemorar el hallazgo de la Virgen de Suyapa.
Este 2026 se cumplen 279 del hallazgo de la Virgen de Suyapa.
La capital espera a miles de feligreses para conmemorar el hallazgo de la Patrona de Honduras.
Las celebraciones terminarán el 3 de febrero.