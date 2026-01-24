  1. Inicio
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital

Llenos de fe y con mucho fervor, varios hondureños forman parte la peregrinación de la Virgen de Suyapa en conmemoración de su 279 aniversario

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 10:24
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
1 de 12

Decenas de fieles católicos acompañaron a la Virgen de Suyapa en la peregrinación que inició la mañana de este sábado en la capital hondureña. Aquí las imágenes.

 Fotos: David Romero | El Heraldo
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
2 de 12

La peregrinación inició en la Catedral Metropolitana, ubicada en el centro de la capital.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
3 de 12

Con una ruta trazada por el bulevar Suyapa, los fieles acompañaron la peregrinación junto a la Patrona de Honduras.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
4 de 12

Decenas de fieles formaron parte de la peregrinación.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
5 de 12

Muchos iban rezando y pidiendo a la Virgen por sus preocupaciones.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
6 de 12

El traslado de la Virgen de Suyapa fue coordinado por la base aérea del coronel de las Fuerzas Armadas, Hernán Acosta Mejía, luego de concluir su peregrinación por la Diócesis de Trujillo, en Colón. La movilización marcó el inicio de las celebraciones en honor del 279 aniversario.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
7 de 12

La peregrinación concluirá en la Basílica de la Virgen de Suyapa, y es solo el preámbulo de las celebraciones que se mantendrán en la capital hasta el próximo 3 de febrero.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
8 de 12

"Listos para la peregrinación de la virgen de Suyapa". "A tener fe todos los devotos", indicaron fieles que acompañan la caminata.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
9 de 12

Personas de todas las edades y de todas partes de Honduras son parte de estas celebraciones para conmemorar el hallazgo de la Virgen de Suyapa.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
10 de 12

Este 2026 se cumplen 279 del hallazgo de la Virgen de Suyapa.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
11 de 12

La capital espera a miles de feligreses para conmemorar el hallazgo de la Patrona de Honduras.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así se lleva a cabo la peregrinación de la Virgen de Suyapa en la capital
12 de 12

Las celebraciones terminarán el 3 de febrero.

 Foto: David Romero | El Heraldo
