Bad Bunny gana el Grammy a Mejor interpretación de música global por "EoO"

El artista puertorriqueño se impuso a Angélique Kidjo y Ciro Hurtado en la categoría de Mejor interpretación de música global durante la gala de los Grammys 2026

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 17:17
Bad Bunny gana el Grammy a Mejor interpretación de música global por EoO

La distinción llegó durante la ceremonia número 68 de estos premios, celebrada hoy en Los Ángeles.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- El puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, obtuvo su primer Grammy de la noche al hacerse con el galardón a Mejor interpretación de música global gracias a su tema "EoO".

El artista de San Juan, Puerto Rico se impuso a una competencia internacional que incluía a la cantante beninesa Angélique Kidjo con "Jerusalema" y al músico Ciro Hurtado con "Cantando en el camino".

La categoría reconoce grabaciones que incorporan elementos musicales de distintas tradiciones culturales y que han logrado alcance global.

"EoO" forma parte del más reciente trabajo discográfico del intérprete, quien ha experimentado con sonidos del reggaetón, trap latino y géneros urbanos desde su irrupción en la escena musical hace casi una década.

Antes de Bad Bunny: los latinos que abrieron camino en los Grammy Awards

En esta edición de los premios de la música, el intérprete de "Tití me preguntó" es la apuesta latina más sólida, con seis nominaciones.

El artista puertorriqueño se convirtió en el primer músico de habla hispana en ser nominado simultáneamente en las categorías de Mejor canción, Mejor grabación y Mejor álbum del año por “Debí tirar más fotos”, que fusiona la plena tradicional con sonoridades modernas.

La Academia ha expandido en años recientes su reconocimiento a propuestas que trascienden fronteras geográficas y lingüísticas.

La industria musical latina mantiene una presencia cada vez más sólida en estos premios, reflejo de su influencia comercial y cultural en el mercado estadounidense e internacional.

La victoria de Bad Bunny con "EoO" confirma la capacidad del reggaetón y los géneros urbanos latinos para cruzar barreras culturales y posicionarse en el mainstream global.

Bad Bunny en PR: Concierto final "No me quiero ir de aquí" causa revuelo global

El puertorriqueño ha vendido millones de discos y agotado estadios en giras mundiales, consolidándose como uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales durante los últimos años.

Este triunfo añade un nuevo capítulo a la historia de un músico que ha redefinido los límites del género urbano latino y ha llevado el español a los escenarios y plataformas más importantes del planeta.

