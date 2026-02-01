Bad Bunny gana el Grammy a Mejor interpretación de música global por "EoO"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, obtuvo su primer Grammy de la noche al hacerse con el galardón a Mejor interpretación de música global gracias a su tema "EoO".

El artista de San Juan, Puerto Rico se impuso a una competencia internacional que incluía a la cantante beninesa Angélique Kidjo con "Jerusalema" y al músico Ciro Hurtado con "Cantando en el camino".

La categoría reconoce grabaciones que incorporan elementos musicales de distintas tradiciones culturales y que han logrado alcance global.

"EoO" forma parte del más reciente trabajo discográfico del intérprete, quien ha experimentado con sonidos del reggaetón, trap latino y géneros urbanos desde su irrupción en la escena musical hace casi una década.