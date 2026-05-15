Honduras declara a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán como organizaciones terroristas

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras anunció la designación del grupo islamista palestino Hamás y de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organizaciones terroristas. “El Gobierno de Honduras informa a la comunidad nacional e internacional la designación de Hamás como entidad terrorista, reafirmando su compromiso con la paz, la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo en todas sus formas”, publicó la Cancillería de Honduras en su cuenta de X. La decisión, adoptada por instrucción del presidente hondureño, Nasry Asfura, fue comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que justificó la medida como parte de los ejes estratégicos de su política exterior y su postura de “rechazo al terrorismo y a su financiamiento”.

La Cancillería agregó que esta declaratoria reafirma “la condena de Honduras al terrorismo y su financiamiento en todas sus formas y manifestaciones”. Además, reiteró el compromiso del país con la cooperación internacional para prevenir y combatir amenazas vinculadas al terrorismo, según detalla el comunicado oficial. Con esta decisión, Honduras alinea su política de seguridad con la de otros aliados estratégicos y organismos internacionales, subrayando su intención de participar activamente en la preservación de la estabilidad y la paz mundial. Hamás es un movimiento islamista palestino que gobierna la Franja de Gaza desde 2007 y que ha sido catalogado como organización terrorista por países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea. El conflicto entre Israel y Hamás se intensificó tras el ataque perpetrado por el grupo el 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, que dejó cientos de muertos y desencadenó una ofensiva militar israelí en Gaza.