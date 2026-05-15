Casi 40% de la demanda de energía no fue suplida por racionamientos

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) registraron constantes apagones en las últimas semanas. Así se constata en los informes que publica el Centro Nacional de Despacho (CNE). En la última semana el día más crítico para los consumidores fue el pasado 7 de mayo, cuando las desconexiones y la carga no suplida alcanzó 855.19 megavatios. De acuerdo con el CND, la energía no servida se explicó por tres razones: déficit de generación con 232.01 megavatios, criterios de seguridad y desempeño con 52.91 MW y fallas en transmisión y distribución con 570.27 megas.

Una fuente técnica del Centro Nacional de Despacho explicó que el jueves 7 de mayo varias plantas térmicas y renovables reportaron “fallas por altas temperaturas”, “disparo por oscilación de voltaje” y “desconexiones de carga”. Al comparar los datos de la energía no servida con la demanda máxima de ese día (2,108.87 megavatios), los apagones representaron el 41.41%. En los últimos días, los racionamientos han sido menores, por ejemplo el martes anterior la energía no servida fue de 399.17 megavatios, que al compararse con la demanda máxima (2,048.76 megavatios), representó el 19.48%, según el CND. Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), sostiene que las interrupciones en el servicio eléctrico tienen varias explicaciones: las altas temperaturas en el país y lo obsoleto de la red de transmisión y distribución.

Creciente demanda