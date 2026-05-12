¿Por qué piden ahorrar energía de 4:00 pm a 10:00 pm en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.-Honduras ya enfrenta racionamientos de energía eléctrica debido al aumento en la demanda provocado por las olas de calor y las altas temperaturas, en un sistema que no cuenta con la capacidad suficiente para abastecer un consumo cada vez mayor. La demanda alcanzó esta semana un pico de 2,133 megavatios (MW), mientras que la disponibilidad de energía es de 2,200 MW. Esto significa que el país está cerca de entrar en un déficit de 70 MW. Expertos advierten que las próximas semanas serán las más críticas. Las autoridades del sector eléctrico señalaron que el incremento en el consumo responde principalmente al uso intensivo de sistemas de refrigeración durante las altas temperaturas, lo que ha presionado la capacidad de generación y podría derivar en mayores restricciones si la demanda continúa en ascenso.

Asimismo, pidieron a la población hacer un uso racional de la energía durante las próximas dos o tres semanas, especialmente entre las 3:00 pm y las 10:00 pm, horario en el que se registra el mayor consumo. Indicaron que esta época es una de las más difíciles para el abastecimiento, por lo que las centrales diésel están operando durante más horas al día. Samuel Rodríguez, experto en energías renovables, declaró a EL HERALDO que los racionamientos continuarán, especialmente entre las 3:00 pm y las 10:00 pm. Rodríguez explicó que a partir de las 3:00 pm la generación de energía producida por sistemas solares comienza a disminuir. En Honduras, las fuentes renovables representan el 55.2% de la energía generada en la matriz eléctrica. Agregó que la demanda de energía en el sector residencial comienza a aumentar a partir de las 4:00 pm, con la llegada de las personas a sus hogares después de trabajar o estudiar, y se extiende hasta las 10:00 pm, cuando gran parte de la población se dispone a descansar.