Cossette López será designada como embajadora de Honduras ante la OEA

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) que pidió licencia de su cargo, será designada como embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

La representante del Partido Nacional ante el CNE estará en este cargo por al menos un año y, de hecho, ya ha sostenido reuniones bajo la figura de embajadora.

Este 14 de mayo, Cossette López estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores junto a la canciller Mireya Agüero.