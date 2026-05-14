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Cossette López será designada como embajadora de Honduras ante la OEA

La representante del Partido Nacional ante el CNE sustituirá a Roberto Quesada y asumirá funciones diplomáticas en Washington, con el respaldo del presidente Nasry Asfura

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 19:33
Cossette López será designada como embajadora de Honduras ante la OEA

Este nombramiento tiene la venia del presidente Nasry Asfura y la designación es gestionada por parte de la Cancillería de la República.

Foto: X

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) que pidió licencia de su cargo, será designada como embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

La representante del Partido Nacional ante el CNE estará en este cargo por al menos un año y, de hecho, ya ha sostenido reuniones bajo la figura de embajadora.

Este 14 de mayo, Cossette López estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores junto a la canciller Mireya Agüero.

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Ese encuentro fue para sostener una reunión con Catherine Pognat, representante de la OEA en Honduras.

La exconsejera suplirá en el cargo a Roberto Quesada y su función la cumplirá en Washington, Estados Unidos.

Este nombramiento tiene la venia del presidente Nasry Asfura y la designación es gestionada por parte de la Cancillería de la República.

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Cossette López deberá remitir sus documentos de acreditación al Secretario General de la OEA para asumir el cargo oficialmente.

Se está a la espera si la consejera Ana Paola Hall también irá al servicio exterior, algo que se ha manejado en los últimos días y con opción de ser la nueva embajadora de Honduras en España.

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Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

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