Cohep sobre gabinete de Asfura: “Algunos nombramientos nos parecen adecuados”

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) consideró que, por el momento, algunos de los nombramientos realizados por el gobierno de Nasry Asfura Zablah en sus dos primeros días de gestión resultan adecuados, aunque pidió dar un compás de espera para evaluar el desempeño de los equipos completos en cada institución.
Así lo manifestó el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, quien señaló que la designación de un secretario de Estado es solo el primer paso y que será clave analizar las decisiones que se tomen a nivel técnico dentro de cada secretaría.
“Nosotros creemos que hay que dar un compás de espera para revisar quiénes van a ser los equipos, porque el nombramiento de un secretario de Estado es una persona. Ellos tienen que evaluar cómo están cada una de las instituciones, qué es lo que van a hacer y qué nombramientos en la parte técnica de las secretarías van a realizar”, expresó.
Urtecho agregó que será a partir de esas decisiones cuando el Cohep pueda emitir una valoración más amplia sobre el rumbo del nuevo gobierno, al tiempo que manifestó su expectativa de que la administración trabaje de manera permanente y alineada con lo expuesto por Asfura en su discurso de toma de posesión.
“Por ahora, algunos nombramientos nos parece que son adecuados y si los señaló el presidente es porque confía en cada uno de ellos”, afirmó.
El representante del sector empresarial también se refirió al impulso del gobierno para que Honduras regrese al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una medida que, según dijo, envía un mensaje positivo a los inversionistas.
“Nosotros creemos que es importante, nunca debimos habernos salido del CIADI. Si revisan la trayectoria del CIADI y Honduras, van a ver que lastimosamente en los cuatro años que terminaron fue cuando más demandas se presentaron ante el CIADI”, señaló.
Urtecho subrayó que la pertenencia al CIADI es un requisito que solicitan los inversionistas extranjeros para resolver conflictos, ante la percepción de lentitud y falta de confianza en el sistema judicial nacional.
“Es un mensaje para la inversión, no es una necedad. Las demandas ante el CIADI se resuelven rápidamente y sin mayores costos”, concluyó.