Cohep sobre gabinete de Asfura: “Algunos nombramientos nos parecen adecuados”

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) consideró que, por el momento, algunos de los nombramientos realizados por el gobierno de Nasry Asfura Zablah en sus dos primeros días de gestión resultan adecuados, aunque pidió dar un compás de espera para evaluar el desempeño de los equipos completos en cada institución.

Así lo manifestó el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, quien señaló que la designación de un secretario de Estado es solo el primer paso y que será clave analizar las decisiones que se tomen a nivel técnico dentro de cada secretaría.

“Nosotros creemos que hay que dar un compás de espera para revisar quiénes van a ser los equipos, porque el nombramiento de un secretario de Estado es una persona. Ellos tienen que evaluar cómo están cada una de las instituciones, qué es lo que van a hacer y qué nombramientos en la parte técnica de las secretarías van a realizar”, expresó.