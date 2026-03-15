¿Por qué el técnico Eduardo Espinel no da la cara en las conferencias del Olimpia?

Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, ha decidido no presentarse a las conferencias de prensa de su equipo y esta sería la razón.
La llegada de Eduardo Espinel al banquillo del Olimpia generó grandes expectativas entre la afición merengue desde su presentación.
El técnico uruguayo respondió rápidamente a esa confianza al guiar al club a un histórico bicampeonato en la Liga Nacional de Honduras.
Sin embargo, el arranque del torneo Clausura 2026 no fue el esperado para el conjunto capitalino, lo que provocó fuertes críticas de la afición.
Los resultados irregulares en las primeras jornadas encendieron el debate y algunos hinchas incluso pedían su salida del banquillo melenudo.
Incluso, Espinel protagonizó algunos encontronazos con periodistas durante conferencias de prensa debido a la tensión que se había generado.
Ese motivo habría llevado al estratega a tomar una decisión inesperada tras los últimos compromisos ligueros.
Pese a sumar ya dos triunfos al hilo, el técnico uruguayo optó por no presentarse a las últimas conferencias de prensa post partido.
En su lugar, quien ha comparecido ante los medios ha sido su asistente técnico, Osvaldo Carro.
El asistente también dejó claro que el entrenador prefiere mantener un perfil más tranquilo cuando el equipo consigue la victoria.
“Él cuando ganamos se lo va a tomar tranquilo y dará la cara cuando perdamos, ojalá no venga nunca porque siempre queremos triunfar”, afirmó Carro ante los periodistas tras el gane vs Génesis PN.
Este deduce que la decisión es una forma de evitar la confrontación mediática.
Mientras tanto, el equipo merengue logró un triunfo importante este domingo frente al Génesis PN.
Con esa victoria, Olimpia escaló hasta el tercer lugar de la tabla con 18 puntos en el Clausura de la Liga Nacional.
Poco a poco, el conjunto dirigido por Espinel comienza a mostrar una mejoría en su funcionamiento y busca recuperar el protagonismo en el campeonato