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¿Por qué el técnico Eduardo Espinel no da la cara en las conferencias del Olimpia?

Espinel protagonizó algunos encontronazos con periodistas durante conferencias de prensa en el pasado

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 19:03
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Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, ha decidido no presentarse a las conferencias de prensa de su equipo y esta sería la razón.

Fotos: Cortesía.
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La llegada de Eduardo Espinel al banquillo del Olimpia generó grandes expectativas entre la afición merengue desde su presentación.
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El técnico uruguayo respondió rápidamente a esa confianza al guiar al club a un histórico bicampeonato en la Liga Nacional de Honduras.
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Sin embargo, el arranque del torneo Clausura 2026 no fue el esperado para el conjunto capitalino, lo que provocó fuertes críticas de la afición.
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Los resultados irregulares en las primeras jornadas encendieron el debate y algunos hinchas incluso pedían su salida del banquillo melenudo.

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Incluso, Espinel protagonizó algunos encontronazos con periodistas durante conferencias de prensa debido a la tensión que se había generado.
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Ese motivo habría llevado al estratega a tomar una decisión inesperada tras los últimos compromisos ligueros.
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Pese a sumar ya dos triunfos al hilo, el técnico uruguayo optó por no presentarse a las últimas conferencias de prensa post partido.
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En su lugar, quien ha comparecido ante los medios ha sido su asistente técnico, Osvaldo Carro.
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El asistente también dejó claro que el entrenador prefiere mantener un perfil más tranquilo cuando el equipo consigue la victoria.
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“Él cuando ganamos se lo va a tomar tranquilo y dará la cara cuando perdamos, ojalá no venga nunca porque siempre queremos triunfar”, afirmó Carro ante los periodistas tras el gane vs Génesis PN.
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Este deduce que la decisión es una forma de evitar la confrontación mediática.
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Mientras tanto, el equipo merengue logró un triunfo importante este domingo frente al Génesis PN.
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Con esa victoria, Olimpia escaló hasta el tercer lugar de la tabla con 18 puntos en el Clausura de la Liga Nacional.
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Poco a poco, el conjunto dirigido por Espinel comienza a mostrar una mejoría en su funcionamiento y busca recuperar el protagonismo en el campeonato
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