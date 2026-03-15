El hondureño que estuvo a punto de jugar en Real Madrid: "Tenía definido que sería figura suya"

¿Sabías que hubo un hondureño que estuvo a punto de jugar en el Real Madrid? ¿Qué sucedió y por qué no se terminó dando el fichaje? Esta es la historia.
Se trata de Gilberto Yearwood, quien militó en el Elche CF, Real Valladolid y Celta de Vigo en el fútbol de España.
Yearwood fue parte de la selección juvenil de Honduras que participó en el mundial de Túnez 1977 donde Honduras tuvo una muy destacada participación, quedando segundo, en un grupo que también conformaban: las selecciones juveniles de Marruecos, Hungría y Uruguay.
La destacada participación de Gilberto en el torneo juvenil de Túnez llevó al Elche CF de la liga Española a obtener su pase.
La participación de Gilberto con el Elche fue tan excelente que clubes como el: Real Zaragoza, Real Madrid y el Real Valladolid se interesaron por el jugador hondureño. Pero fue este último equipo que al final se quedó con el catracho, al pagar una suma de $600,000.
Luego de su paso por el Real Valladolid, Gilberto formó parte del Tenerife y terminó su carrera en suelo español con el Celta de Vigo.
En el último partido del Real Madrid ante Elche, el periodista Fernando Palomo recordó el fichaje frustrado de Yearwood al Real Madrid: "Si hablamos del Elche de los 70, nunca habrá que dejar de mencionar a su gran bastión, al gran punto de equilibrio de ese equipo..."
"A Gilberto Jerónimo Yearwood. El hondureño que estuvo muy cerca de pasar al Real Madrid, si no fuera por una lesión en la rodilla que le afectó...", dijo.
Y añadió: "El Madrid ya tenía prácticamente definido que Yearwood sería figura suya". En tanto, el mismo Yearwood dijo hace unos años: “Tuve esa posibilidad de jugar en el Real Madrid, no me gusta tocar estos temas. Recuerdo que salíamos apenas del Mundial 82 y en la sexta jornada con el Valladolid tuve una lesión, siempre las lesiones son inoportunas".
"En ese momento no solo el Madrid se acercó, sino equipos importantes de Francia e Italia, hasta el mismo Atlético de Madrid. Al final, se perdió”, abonó en ese momento.