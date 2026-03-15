El hondureño que estuvo a punto de jugar en Real Madrid: "Tenía definido que sería figura suya"

Y añadió: "El Madrid ya tenía prácticamente definido que Yearwood sería figura suya". En tanto, el mismo Yearwood dijo hace unos años: “Tuve esa posibilidad de jugar en el Real Madrid, no me gusta tocar estos temas. Recuerdo que salíamos apenas del Mundial 82 y en la sexta jornada con el Valladolid tuve una lesión, siempre las lesiones son inoportunas".