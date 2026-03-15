Millonarias demandas tienen al borde de colapso financiero a decenas de alcaldías

Este rotativo conoció durante un recorrido por la comuna de El Corpus que los pocos impuestos que pagaron los ciudadanos no aparecen en el sistema digital; la gente afirma estar al día, pero no hay registros. Además, la oficina de la alcaldesa no es más que un escritorio de metal y una silla con las patas y los reposa brazos quebrados.Pero esto no es nada en comparación con las cuatro demandas laborales, dijo la alcaldesa, al detallar los montos: una es por más de 63.1 millones de lempiras, otra por 2.6 millones, otra por más de 3 millones y la última supera los 27.3 millones de lempiras.Todas las demandas laborales hacen una cuantía total de unos 97 millones de lempiras, para una alcaldía pequeña y que depende totalmente de las transferencias del gobierno central, ya que de los ingresos por impuestos es poco lo que percibe el municipio.