Madres solteras que trabajan por su cuenta sostienen miles de hogares

"Los hogares más pobres son aquellos donde la mujer es jefa de hogar, Estas mujeres viven con ingresos precarios de subsistencia", añadió.El director del ISS-UNAH explicó que la estructura productiva del país está diseñada por actividades económicas ejercidas principalmente por hombres. De igual forma, apuntó que estas madres optan por laborar de manera independientemente para poder cuidar a sus hijos, ya que esto se dificulta más en empleos formales.Lo expresado por Figueroa coincide con las estadísticas. La actividad económica que más ejercen las madres jefas de hogar es el comercio minorista y mayorista, con más de 176 mil hondureñas en este sector.