¿Qué es ser una “buena madre”?: La lucha entre ideales y juicios

Esa presencia es emocional, no solo física. Se manifiesta en conversaciones nocturnas, en el apoyo silencioso desde la mesa del comedor, en la capacidad de pedir perdón y crecer junto a los hijos. La buena maternidad no reside en la ejecución impecable, sino en el vínculo sincero.

No obstante lo anterior, las madres de hoy enfrentan presiones que generaciones anteriores no pudieron imaginar. Se espera que combinen ambición profesional, eficiencia doméstica y disponibilidad emocional sin fallar en ninguno de estos frentes.

¿Cómo puede usted, entonces, redefinir su marternidad de forma exitosa y que la deje fortalecida y no exhausta? Todo empieza por aceptar que los errores son parte del proceso y que crecer junto a sus hijos es una virtud, no una falta. Usted no nació ya por defecto con las cualidades de una buena madre. Una buena madre no es la que sabe cómo serlo; es la que de hecho lo es a través de mucho esfuerzo y experiencia.

La Dra. Brené Brown, profesora e investigadora, lo resume de forma poderosa: "Lo que sabemos importa, pero lo que somos importa más". Sus hijos recordarán cómo se sintieron a su lado, no si la casa estaba siempre impecable.

El apoyo y la comunidad son elementos esenciales para sostener el camino materno. El que usted cuente con una amiga cercana, una pareja comprensiva o un profesional con quien compartir emociones puede marcar la diferencia entre simplemente sobrevivir o florecer en su cometido como madre.

Muchas mujeres se sienten solas en sus dificultades, creyendo que deben cargar con todo. Pero el vínculo social y emocional genuino, basado en la empatía, ofrece alivio, fuerza y validación.

Recuerde que la buena maternidad no es una labor solitaria. Se nutre de la interdependencia y evoluciona con el tiempo, cambia con las etapas de sus hijos y se transforma con cada vivencia y experiencia suya. Requiere renunciar a la comparación y abrazar la autenticidad. Una madre no se define por cuánto se sacrifica, sino por cuánto ama y cómo expresa ese amor en su vida cotidiana.

Quizás usted ha dudado de sí misma y tal vez se siente agotada o invisible, pero sepa que su esfuerzo no es vano. Las buenas madres no siempre se sienten seguras. No siempre están en calma. Pero están allí, día tras día. Y esa constancia, ese amor en movimiento, es el verdadero triunfo de la maternidad.

A todas las madres que leen estas líneas: el camino no se trata de serlo todo, sino de ser algo verdadero. Su hijo no necesita una madre perfecta. La necesita a usted, tal como es, con sus luces y sus sombras. Suelte el mito, abrace su verdad, y sepa que, al hacerlo, ya es más que suficiente.