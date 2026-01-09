¿Cuáles son las rebajas que tendrán los combustibles este lunes 12 en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios en bomba de los combustibles experimentarán la segunda rebaja del año nuevo en el mercado hondureño. Según la estructura semanal de precios autorizada este día viernes por la Secretaría de Energía (Sen), los carburantes bajarán entre 51 y 88 centavos por galón en las estaciones de servicio de la capital de la República. Los descuentos se explican por las cotizaciones de los refinados en el mercado internacional, sobre todo en la bolsa mercantil de Nueva York, que es la plaza de referencia para la Sen, y por la estabilidad en el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira respecto al dólar en la subasta del Banco Central de Honduras (BCH).

En las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela, el diésel reportará un descuento de 88 centavos y, por ende, el precio al consumidor bajará de 84.36 a 83.48 lempiras por galón a partir de las 6:00 de la mañana de este lunes 12 de enero. La querosina o gas doméstico es el refinado que denotará el segundo mayor descuento al disminuir su costo en bomba de 73.44 a 72.57 lempiras por galón, equivalente a 87 centavos menos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los consumidores de gasolina superior de 95 octanos pagarán 80 centavos menos por galón al bajar el precio al detallista de 99.05 a 98.25 lempiras por galón en las estaciones de servicio de la capital hondureña.