¿Cuáles son las rebajas que tendrán los combustibles este lunes 12 en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios en bomba de los combustibles experimentarán la segunda rebaja del año nuevo en el mercado hondureño.
Según la estructura semanal de precios autorizada este día viernes por la Secretaría de Energía (Sen), los carburantes bajarán entre 51 y 88 centavos por galón en las estaciones de servicio de la capital de la República.
Los descuentos se explican por las cotizaciones de los refinados en el mercado internacional, sobre todo en la bolsa mercantil de Nueva York, que es la plaza de referencia para la Sen, y por la estabilidad en el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira respecto al dólar en la subasta del Banco Central de Honduras (BCH).
En las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela, el diésel reportará un descuento de 88 centavos y, por ende, el precio al consumidor bajará de 84.36 a 83.48 lempiras por galón a partir de las 6:00 de la mañana de este lunes 12 de enero.
La querosina o gas doméstico es el refinado que denotará el segundo mayor descuento al disminuir su costo en bomba de 73.44 a 72.57 lempiras por galón, equivalente a 87 centavos menos.
Los consumidores de gasolina superior de 95 octanos pagarán 80 centavos menos por galón al bajar el precio al detallista de 99.05 a 98.25 lempiras por galón en las estaciones de servicio de la capital hondureña.
El galón de gasolina regular de 91 octanos caerá de 90.14 a 89.53 lempiras por galón, o sea 61 centavos menos. El derivado del petróleo con menor descuento es el gas licuado vehicular con 51 centavos y su precio al consumidor se reducirá de 45.15 a 44.64 lempiras por galón.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, el gobierno mantiene el subsidio parcial de 50% para la gasolina regular y el diésel, el que se aplica cuando estos derivados aumentan a partir del lunes.
El cilindro de gas licuado propano de 25 libras se mantiene congelado en 238.13 lempiras en Tegucigalpa y Comayagüela, mientras que en San Pedro Sula se cotiza en L216.99. Según los informes semanales de la Sen, las gasolinas y el diésel acumularán este lunes cinco rebajas consecutivas, mientras que la querosina sumará siete descuentos.