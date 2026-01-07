  1. Inicio
¿Cuáles son los 13 municipios donde se vende gasolina superior 97 octanos?

Cuatro lugares se incorporaron a los nueve en los que ya se comercializaba este tipo de refinado del petróleo, según un informe de la Secretaría de Energía

La gasolina superior de 97 octanos es la más cara de todos los combustibles y se comercializa en pocos lugares del territorio hondureño.

Tegucigalpa, Honduras.- De nueve municipios que en un inicio comercializaban la gasolina superior de 97 octanos ahora se incorporaron cuatro más en el territorio hondureño que ofrecen este combustible.

La terminal de carga del tipo de gasolina es Puerto Cortés, sin embargo, se ha venido vendiendo en San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y San Francisco de Yojoa, en el norte del país.

Además, en Comayagua, La Esperanza, La Ceiba y en el Distrito Central puede comprarse este refinado del petróleo.

EL HERALDO revisó de conformidad a un informe de la Secretaría de Energía (Sen) que a la fecha la gasolina superior de 97 octanos se encuentra disponible en Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán, Choluteca y Goascorán.

Bajo el nombre comercial de SUPREME 97, UNO Honduras es el único importador y distribuidor de este carburante.

A partir de agosto de 2025 se empezó a vender la gasolina superior de 97 octanos que hasta el 11 de enero tendrá un costo por galón entre 97.54 lempiras y 103.48 lempiras.

¿Qué vehículos usarán gasolina superior de 91 octanos en Honduras?

