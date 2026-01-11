Irán advierte que atacará a Estados Unidos e Israel si es agredido

Teherán, Irán.- El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo que en caso de producirse un ataque estadounidense sobre Irán "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de EE.UU e Israel en la región "serán objetivos legítimos".

Lo hizo durante una sesión abierta del Parlamento en la jornada de hoy en respuesta a la ola de protestas que vive la República Islámica desde el pasado 28 de diciembre, según el canal iraní de televisión Press TV.

El político iraní recomendó al presidente estadounidense, Donald Trump, desconfiar "de los consejos que reciba sobre un ataque a Irán" y extendió sus advertencias a los aliados de los Estados Unidos en la región.

Este mensaje llega después de que Trump amenazase en los últimos días con intervenir en la República Islámica si esta no contenía su actividad represiva contra las protestas.

Qalibaf también señaló que Irán está luchando simultáneamente en cuatro frentes: el económico, el cognitivo, el militar y el terrorista, contra Estados Unidos y e Israel, a quienes acusó de aprovecharse de las "legítimas" demandas económicas de los iraníes.