Congresistas demócratas alertan a Marco Rubio del "desastre" que traería bombardear México

Miami, Estados Unidos.- Congresistas demócratas alertaron al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, del "desastre" que implicaría bombardear México tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de comenzar operaciones terrestres contra los carteles del narcotráfico.

Un total de 75 legisladores enviaron una carta a Rubio, disponible en línea este sábado, para "oponerse con fuerza" a las "amenazas" de Trump de operaciones militares en México, donde destacaron "los renovados esfuerzos" de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el combate al crimen organizado.

"Bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha dramáticamente incrementado su cooperación con Estados Unidos. Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México, y mancillaría la nueva era de cooperación que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha comenzado", escribieron.

Los demócratas, liderados por Joaquín Castro, Gregory W. Meeks y Greg Stanton, mandaron el posicionamiento tras la entrevista de Trump a Fox News el jueves, cuando anunció que comenzaría operaciones terrestres contra los carteles, que "están gobernando México", después de la operación militar en Venezuela.