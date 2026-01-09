Video grabado por agente del ICE revela nuevos detalles de disparos a mujer en Mineápolis

Mineápolis , Estados Unidos.- Un video grabado desde el teléfono móvil del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó contra una mujer estadounidense en Mineápolis reveló este viernes nuevos detalles del suceso desde una perspectiva que hasta ahora no se conocía. El video, avanzado por Alpha News, fue grabado, según confirmó CNN, con el teléfono del agente del ICE que acabó con la vida de Renee Good el pasado miércoles, identificado por varios medios como Jonathan Ross. La secuencia, de menos de un minuto, muestra desde la perspectiva más cercana posible los instantes previos a los disparos. Las imágenes empiezan con Ross acercándose al vehículo de Good, que se encontraba cruzado en la carretera para obstaculizar el paso al ICE.

"No pasa nada. No estoy enfadada contigo", le dice ella. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El agente graba el auto color burdeos de la mujer desde diferentes perspectivas y se encuentra con otra mujer al llegar a la zona de la matrícula, identificada como la ahora viuda, Becca Good. Ella misma confirmó en un comunicado que se encontraba allí con su esposa. "No cambiamos nuestras matrículas cada mañana, para que lo sepas. Esta será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde", le dijo Becca al agente mientras lo grababa y le insistía en que enseñara su cara. "¿Quieres venir por nosotras? Será mejor que vayas a por algo de comida, grandulón", le reprochó la esposa. Mientras tanto, otro agente aparece por el otro lado del coche y le pide a Renee Good que baje del vehículo.

Here is the ICE agent's camera. Clear who the villain is pic.twitter.com/iPKrrKs50a — Charles Davis (@CharlesDav10781) January 9, 2026