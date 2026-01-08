Borrasca dejará fuerte temporal en Europa occidental, con clases y trenes suspendidos

Madrid, España.- Una nueva borrasca, Goretti, nombrada así por MeteoFrance, impactará entre el 8 y el 9 en Europa occidental en forma de fuerte temporal, donde experimentará una ciclogénesis explosiva. Pero, ¿qué es una ciclogénesis explosiva? A pesar de lo "espectacular" del término, "nada explota" en una ciclogénesis explosiva, según la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet), que explica en su cuenta de X que se trata de un proceso por el que una borrasca se profundiza rápidamente en muy poco tiempo. La Aemet, que dice que el impacto de Goretti en España será menor que en otros países, ha divulgado una explicación sobre qué es una ciclogénesis explosiva y pone el acento en que no ocurre ninguna explosión, por mucho que sea un término que se use de forma "mediática y sensacionalista".

Una borrasca de latitudes medias (en el hemisferio norte) es un sistema de bajas presiones donde los vientos giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Las borrascas se profundizan o se rellenan/disipan con el tiempo. El proceso de formación y profundización (la presión se hace más baja en su centro con el tiempo cronológico) se le llama ciclogénesis: formación y desarrollo de un ciclón, según el referido libro citado por la Aemet. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Cómo afecta a Europa? Alemania y Francia se preparan

Los trenes van a dejar de circular esta tarde en Normandía por el paso de la borrasca Goretti que va a sacudir todo el noroeste de Francia, donde se esperan vientos que podrían llegar puntualmente a 160 kilómetros por hora. El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, ha lanzado esta mañana un mensaje de advertencia a los habitantes de la treintena de departamentos para los que se ha declarado la alerta meteorológica, incluido el de la Mancha, en que esa alerta es máxima (roja) para que tengan "mucho cuidado con sus desplazamientos". En una entrevista al canal France 2, Tabarot recordó que son las regiones las que van a decidir sobre la circulación de los trenes durante este episodio y señaló que el personal del gestor de las redes ferroviarias, SNCF Réseau, van a estar "a disposición toda la noche para restablecer el tráfico si resultara perturbado a causa del viento y de los daños".

Numerosos centros de enseñanza cerrarán el viernes en Alemania y muchos trenes quedarán suspendidos en previsión de la llegada de la borrasca Goretti, bautizada como Elli en el país centroeuropeo, gran parte de cuya geografía está en alerta naranja, con el norte en alerta roja. Las respectivas autoridades regionales anunciaron este jueves que los centros educativos de la ciudad-estado de Bremen (norte) pasarán a la modalidad de enseñanza a distancia, donde sea posible, o cerrarán por completo, algo que también ocurrirá en el cercano Hamburgo. También en buena parte de la región septentrional de Baja Sajonia se suspenderán las clases regulares.Por su parte, el operador ferroviario Deutsche Bahn redujo de forma preventiva la circulación de trenes de larga distancia en el norte y el noreste de Alemania a partir del jueves por la tarde, según informó, en previsión de los fuertes vientos y nevadas pronosticados por el Servicio Meteorológico Alemán (DWD).

Los primeros efectos