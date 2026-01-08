Presidente de Francia asegura que las grandes potencias quieren repartirse el mundo

París, Francia.- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este jueves que Estados Unidos se está "alejando gradualmente" de algunos aliados y haciendo caso omiso a las reglas internacionales", en su discurso anual en París ante los embajadores de Francia.

En ese foro, Macron alertó también sobre el hecho de que en este momento las grandes potencias presentan "una verdadera tentación de repartirse el mundo".

"Las instituciones del multilateralismo funcionan cada vez con menos eficacia. Nos encontramos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo", afirmó Macron, tras alertar también sobre lo que llamó una creciente "agresión neocolonial" en las relaciones diplomáticas.

El discurso de Macron se produce en el contexto de la operación militar estadounidense del pasado fin de semana en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y tomar el control de país latinoamericano, así como con de la ambición reiterada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con Groenlandia incluso, si es necesario, por la fuerza.

"Es la ley del más fuerte", lamentó Macron, que citó también la guerra de Rusia en Ucrania, que pronto cumplirá cuatro años, y las tentaciones de China de invadir Taiwán, así como su "agresividad" comercial.