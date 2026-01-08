  1. Inicio
¿Quién era Renee Nicole Good, madre atacada por un agente de ICE en Minneapolis?

Una madre y poeta era Renee Nicole Good, quien fue asesinada por un agente de ICE en Minneapolis durante un operativo, desatando protestas y controversia nacional

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 13:24
Renee Nicole Good era una ciudadana estadounidense nacida en Colorado Springs y residente de Minneapolis-Saint Paul con su pareja. Tenía tres hijos: una hija de 15 años, un hijo de 12 años y un pequeño de 6 años cuyo padre falleció en 2023. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Good, de 37 años, era descrita por familiares y amigos como una mujer compasiva, cariñosa y dedicada a los demás. Se definía en redes sociales como “poeta, escritora, esposa y madre” y tenía una afición por la guitarra.

Antes de mudarse a Minneapolis, Good vivió en Kansas City, Misuri, donde junto a otra mujer abrió un pequeño negocio. También pasó un tiempo con sus padres tras la muerte de su esposo.

El martes 7 de enero, durante un operativo de inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, un agente federal disparó contra Good mientras ella estaba en su vehículo.

Fue herida de gravedad y posteriormente murió en el Centro Médico del Condado de Hennepin.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y autoridades federales afirmaron que el agente actuó en defensa propia, diciendo que Good habría intentado usar su vehículo como “arma”. El presidente de EE. UU. respaldó esa narrativa.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Good intentando moverse en su camioneta rodeada por agentes, pero no queda claro que quisiera agredir a los oficiales. Testigos en el lugar contradicen la versión oficial federal.

El alcalde de Minneapolis y otros funcionarios locales rechazaron la versión federal y exigieron una investigación completa. Algunos pidieron la salida de ICE de la ciudad ante el aumento de tensiones.

La muerte de Good provocó protestas y vigilia en Minneapolis y otras ciudades, con gritos de justicia y cuestionamientos al uso de fuerza por parte de agentes federales durante operativos migratorios.

Good estudió escritura creativa en la Old Dominion University en Virginia y en 2020 ganó un premio de la Academy of American Poets por su poema On Learning to Dissect Fetal Pigs.

Su madre, Donna Ganger, la describió como “una de las personas más amables” y afirmó que probablemente estuvo “aterrorizada” durante los hechos.

Familiares aseguraron que Good “no es parte de nada de eso”, en referencia a protestas o confrontaciones con ICE.

