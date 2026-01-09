Meloni dice que liberación de presos políticos en Venezuela es una señal "de gran valor"

Roma, Italia.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este viernes la liberación de dos ciudadanos italianos y otros presos en Venezuela como una señal "de gran valor" por la pacificación por parte de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Acojo la señal dada por la presidenta Delcy Rodríguez como de gran valor, unilateral y que va en el sentido de la pacificación del país", dijo la mandataria italiana sobre la liberación de presos en su tradicional rueda de prensa de inicio de año. Meloni, reconocida aliada europea del presidente estadounidense Donald Trump, agregó que la decisión de Caracas favorece "la definición de relaciones nuevas y diferentes entre Italia y Venezuela".

Los dos ciudadanos italianos liberados de las cárceles venezolanas son el empresario Luigi Gasperin y el periodista y líder político italo-venezolano Biagio Pilieri. Gasperin había sido arrestado en agosto de 2025 en el estado Monagas bajo cargos de posesión y uso de material explosivo, aunque su caso era visto por muchos como una persecución política relacionada con sus actividades profesionales. Por otro lado, Pilieri fue arrestado en 2024 y era conocido por su activismo dentro de la oposición venezolana. En una declaración previa a la rueda de prensa, Meloni agradeció la decisión de iniciar la liberación de prisioneros políticos y dijo esperar "sinceramente" que el proceso continúe "con más pasos en la misma dirección".