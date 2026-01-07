Captura de Maduro divide opiniones entre los migrantes venezolanos en Honduras

Las posturas entre migrantes venezolanos varados en Honduras están divididas. Mientras algunos, con intención de regresar a su país, respaldan la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, otros —en ruta hacia México— condenan el hecho y lo califican como un “secuestro”.
"Yo creo que fue que lo entregaron, porque ese no se deja agarrar así solo, pero está bien que se lo hayan llevado porque tenía al pueblo acosado, Venezuela libre es mejor", dijo a Ender Cortés, sobre la captura de Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos en Caracas.
Un nuevo intento por regresar a México, Cortés, de 20 años y ayudante de albañil, indicó que espera que con la nueva situación que comienza a vivir Venezuela "no pase hambre la gente".
Relató, mientras vendía dulces en el centro histórico de Tegucigalpa, que en Honduras está "de paso, haciendo (la gestión de) los pasajes para seguir" su camino hacia México, de donde fue deportado.
"Me iba a regresar para mi país, pero tengo la familia toda en México, entonces tengo que subir otra vez, allá están mi mamá y mis hermanas", subrayó Cortés, quien lleva un mes y medio en la capital hondureña, donde con otros tres compatriotas alquilan una habitación por 2.500 lempiras mensuales.
"Antes, la cosa estaba más peor, las niñas no podían estudiar, la gente secuestraba niños, por eso mi mamá decidió un día irse, (ella) dijo vámonos para la USA (Estados Unidos) y no pudimos pasar, nos quedamos", agregó.
Por su parte, Júnior Moreno, natural de un pueblo en el sector de Arauca, fronterizo con Colombia, expresó a que no tiene "nada que decir" sobre la captura de Maduro, "porque tengo mucho tiempo fuera del país".
"No sé qué estará pasando, en realidad estoy un poco desorientado de información de mi país", agregó Moreno, de oficio carpintero y que se dedica a vender dulces y limpiar parabrisas de coches en Comayagüela.
Pero dice que ahora que Maduro ya no está en el poder en Venezuela "hay que ver cómo evoluciona el país", al que por ahora no piensa regresar debido a que su esposa con una hija de cuatro años, que nació en Colombia, están en México.
Una mujer, que en Caracas trabajaba como "supervisora de un hotel", ni sus hijos quisieron hablar frente a cámara, ni proporcionar sus nombres, "por miedo al regresar a Venezuela", pero coincidieron en que Maduro "fue secuestrado" y que "no hay nada que celebrar". Su esposo, "maestro de obras", se quedó en Caracas.
"Eso fue un secuestro, nosotros vamos de regreso para Venezuela, estamos en Honduras desde noviembre, en agosto llegamos a México, aquí gracias a Dios una familia nos ha alojado en una casa en el sector de El Hatillo", al noreste de Tegucigalpa, subrayó.