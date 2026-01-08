Los homicidios en México caen un 40 % en los primeros 15 meses de Sheinbaum

Ciudad de México, México.- Los homicidios en México cayeron un 40 % entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, los primeros 15 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, periodo en el que se han detenido 38,700 personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 311 toneladas de droga, informó este martes el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares.

"De septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron en 40 %. Con el cierre de diciembre de 2025", señaló Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, realizada desde el central estado de Morelos.