Los homicidios en México caen un 40 % en los primeros 15 meses de Sheinbaum

Las cifras oficiales atribuyen la reducción a la estrategia de seguridad del actual Gobierno, que también reporta miles de detenciones y decomisos récord de droga durante los primeros 15 meses

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 08:43
Fotografía cedida por la Presidencia de México de su mandataria, Claudia Sheinbaum, hablando en una rueda de prensa este jueves.

 Foto: Agencia EFE.

Ciudad de México, México.- Los homicidios en México cayeron un 40 % entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, los primeros 15 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, periodo en el que se han detenido 38,700 personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 311 toneladas de droga, informó este martes el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares.

"De septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron en 40 %. Con el cierre de diciembre de 2025", señaló Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, realizada desde el central estado de Morelos.

El promedio diario de asesinatos en México, uno de los países más violentos del mundo, descendió de 86,9 a 52,4 entre septiembre de 2024, último mes del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y diciembre de 2025, lo que implica 34 homicidios menos cada día, apuntó la gobernante mexicana.

