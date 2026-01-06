  1. Inicio
En fotos: así quedaron los edificios en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

Después de la incursión militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, viviendas y edificios muestran graves daños y decenas de familias quedaron afectadas

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 15:13
Los edificios y viviendas en varias zonas de Venezuela evidencian severos daños estructurales tras el ataque militar ejecutado por Estados Unidos durante la madrugada del sábado 3 de enero, operación en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores.

 Foto: EFE
Un día después de la intervención, sectores residenciales presentan fachadas colapsadas, techos derrumbados y paredes reducidas a escombros, dejando escenas de destrucción que contrastan con la vida cotidiana previa al bombardeo.

 Foto: EFE
El operativo, denominado por Washington como Operación Resolución Absoluta, dejó no solo daños materiales, sino también pérdidas humanas.

Foto: EFE
Una investigación publicada por The New York Times elevó a más de 80 el número de fallecidos, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

 Foto: EFE
Las imágenes difundidas tras la incursión muestran edificios parcialmente destruidos y calles cubiertas de restos de concreto, vidrio y pertenencias personales, reflejo del impacto de los ataques aéreos en zona.

 Foto: EFE
En Catia La Mar, una de las áreas afectadas en Caracas, residentes relataron el terror vivido durante la madrugada.

 Foto: EFE
Georgina Quijada, de 56 años, comparó su experiencia con la vivida por civiles en zonas de guerra. “Mi nieta decía: ‘Abuela, no sé para dónde corro’”, relató.

 Foto: EFE
Jesús Linares, de 48 años, afirmó que fue despertado por fuertes detonaciones y que, al acudir donde su hija, solo pudo decirle que Estados Unidos estaba invadiendo Venezuela.

 Foto: EFE
Además de viviendas, algunos edificios multifamiliares registraron daños en columnas y estructuras internas, lo que obligó a evacuar a varias familias por riesgo de colapso.

 Foto: EFE
La intervención militar también marcó un giro político inmediato, con la captura de Maduro y Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos y comparecieron el lunes 5 de enero ante la corte del Distrito Sur de Nueva York.

 Foto: EFE
Durante esa primera audiencia, ambos se declararon no culpables de los cargos relacionados con presuntos delitos de narcotráfico.

 Foto: EFE
La próxima sesión judicial fue programada para el 17 de marzo de 2026, mientras en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Foto: EFE
