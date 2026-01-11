¡Más que un trofeo! El millonario premio para el campeón de la Supercopa de España

Yeda, Arabia Saudita.- Nuevamente, Barcelona y Real Madrid se encuentran en Arabia Saudita para definir al campeón de la Supercopa de España. Es la quinta ocasión consecutiva, desde la implementación del nuevo formato, que azulgranas y merengues chocan en Medio Oriente para definir el primer título de la temporada en un parejo enfrentamiento en donde cada uno se ha hecho con la victoria en dos ocasiones.
La edición de 2026 servirá como un desempate para definir quién es el "rey de Arabia", pero además de estar en juego un trofeo, también está la disputa de un importante premio económico en el país de los "petrodólares", el cual desde hace seis años alberga el torneo en que compiten los mejores equipos del fútbol español.
Para esta ocasión, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destinó 21,3 millones de euros para repartirse entre los cuatro equipos participantes.
¿Cuánto será el premio del campeón?
Tanto Barcelona como Real Madrid ganaron un millón de euros por haber clasificado a la final en Yeda, teniendo la posibilidad de aumentar sus ganancias en el decisivo partido por el título.
Está previsto que el campeón de la Supercopa se lleve a sus arcas al menos dos millones de euros, mientras que el subcampeón tendrá el "consuelo" de llevarse 1,4 millones de euros a sus bolsillos. En el caso del tercer y cuarto lugar, Athletic Club y Atlético de Madrid, recibieron ingresos de 800 mil euros.
El hecho de que la Supercopa de España se juegue en un país con el poderío económico de Arabia Saudita representa una importante fuente de ingresos que para este año se estima que son de alrededor de 51 millones de euros que se reparten entre la Federación Española y los clubes participantes.