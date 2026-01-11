¡Más que un trofeo! El millonario premio para el campeón de la Supercopa de España

Yeda, Arabia Saudita.- Nuevamente, Barcelona y Real Madrid se encuentran en Arabia Saudita para definir al campeón de la Supercopa de España. Es la quinta ocasión consecutiva, desde la implementación del nuevo formato, que azulgranas y merengues chocan en Medio Oriente para definir el primer título de la temporada en un parejo enfrentamiento en donde cada uno se ha hecho con la victoria en dos ocasiones.

La edición de 2026 servirá como un desempate para definir quién es el "rey de Arabia", pero además de estar en juego un trofeo, también está la disputa de un importante premio económico en el país de los "petrodólares", el cual desde hace seis años alberga el torneo en que compiten los mejores equipos del fútbol español.