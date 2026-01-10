Alineación titular con la que Real Madrid busca quitarle titulo al Barcelona ¿Y Mbappé?

El Real Madrid busca su título 14 en la Supercopa de España ante su máximo rival, Barcelona, quien domina en esta competencia con 15 celebraciones.
Courtois: No tiene competencia en la portería del Real Madrid, el belga se ha ganado partido a partido la titularidad en el equipo blanco y es pieza fundamental.
Valverde: El uruguayo es otro de los jugadores que se ha ganado la titularidad en el Real Madrid, llega de marcar un golazo ante el Atlético de Madrid.
Asencio: Sería uno de los centrales del Real Madrid para esta final ante el Barcelona.
Rüdiger: No ha entrenado en la última práctica del conjunto blanco, pero llegaría a la cita de la final, se sabe que ha venido jugando pese a tener un problema en su rodilla.
Carreras: El juvenil se ha ganado la titularidad en el Real Madrid para esta final de Supercopa de España contra el Barcelona.
Tchouaméni: Otro de los jugadores que ha ido evolucionando en el Real Madrid y se ha ganado el puesto de titular.
Camavinga: Sería otro de los volantes que utilice el Real Madrid para el juego contra el Barcelona por la final.
Bellingham: El inglés es de los jugadores que todos los del Real Madrid siempre quieren ver como titular y estaría ante el Barcelona en la final.
Rodrygo: El brasileño ha dejado atrás su mal momento y ha tomado confianza nuevamente con los blancos.
Mbappé: El francés no hay duda que es la interrogante de esta alineación de Real Madrid para la final ante Barcelona, de no entrar como titular, Gonzalo ocuparía su puesto, pero todo indica que llega, entrenó con normalidad.
Vinícius: El brasileño, estrella de este Real Madrid, una de las figuras que estará en la final contra el Barcelona por la Supercopa de España en Arabia Saudita.